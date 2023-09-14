  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

14/09/2023

【比比星期四】美國8月通脹超預期 息口走向難料？｜分析保費數據｜歐盟對華電動車企展反補貼調查

#恒生指數 #溫傑 #新能源車股 #美國通脹 #中國平安 #hot talk 1點鐘 #香港股票 #凱基亞洲 #經濟衰退 #眾安在綫 #息口 #美聯儲局 #00027 #01211 #02318 #02015 #02382 #06060 #03896 #09988 #00961 #03690 #00700 #09618 #比亞迪 #理想汽車 #攜程 #銀娛 #舜宇 #金山雲 #美團 #京東 #阿里巴巴 #騰訊
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國8月消費物價指數（CPI）按年升幅加速至3.7%，增幅高過7月的3.2%，為連續兩個月增幅加快，並超出市場預期；按月則升0.6%，符預期，見逾1年來最大升幅。至於核心CPI按年升幅放緩至4.3%，為近兩年來最小升幅，符合預期；按月升0.3%，略高於預期。以上數據進一步加強美國息口未見頂之勢？料對第四季美國經濟帶來甚麼影響？期望明年首季減息為過分進取？港股方面，平保(02318)及眾安在綫(06060)均已公布今年首8月保費數據，兩者比較哪隻較值博？香港近期連番受惡劣天氣影響，如何評估保險企業未來索償壓力？歐盟向內地電動車企展開反補貼調查，強調「歐洲歡迎競爭，但不是逐底競爭」，料對內地電動車企的負面影響會持續多久？內地車企有能力應對外部打壓嗎？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/U6DwITGetNA

 

►把時間軸拉到00:34開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#恒生指數 #溫傑 #新能源車股 #美國通脹 #中國平安 #hot talk 1點鐘 #香港股票 #凱基亞洲 #經濟衰退 #眾安在綫 #息口 #美聯儲局 #00027 #01211 #02318 #02015 #02382 #06060 #03896 #09988 #00961 #03690 #00700 #09618 #比亞迪 #理想汽車 #攜程 #銀娛 #舜宇 #金山雲 #美團 #京東 #阿里巴巴 #騰訊

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk