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14/09/2023

消委會揭漫遊服務3大魔鬼細節！唔覆SMS北上自動開漫遊！帳單延誤收逾萬元「震撼帳單」？

#打工仔 #消委會 #電訊商 #漫遊通話 #數據漫遊 #漫遊 #漫遊服務 #帳單延誤 #電話儲值卡 #漫遊通行證
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Text: Louise Yuen

　　城市人總是「機不離手」，就算出外旅遊都要租 WiFi 蛋或入手當地的電話卡，方便聯絡和查地圖，不少人甚至直接使用本地電訊商提供的語言或數據漫遊服務計劃，連電話卡亦不需更換最方便。現時坊間有不少漫遊計劃，若銷售解說過於簡單，令消費者誤解細節而引發爭議。消委會今次披露３個求助個案，包括未有回覆電訊商 SMS 便自動開數據漫遊服務、儲值卡有效期比數據漫遊通行證短，甚至漫遊通話帳單延誤數月，終收逾萬元震撼帳單！

 

漫遊數據｜魔鬼細節 01︰唔覆電訊商SMS！自動開數據漫遊服務

 

　　投訴人洪先生多年前已通知電訊商關閉其數據漫遊服務，但他今年 5 月於內地旅行即使一直使用中國內地電話卡，回港後仍發現被電訊商收取了一日的數據漫遊費 $100，於是追尋因由並要求電訊商取消其一日收費，但遭到拒絕。

 

　　原來電訊商曾透過短訊通知客戶，數據漫遊服務將於短訊發出的 10 日後為帳戶自動開啟，同時設置每日收費上限$100；客戶需於限期前回覆電訊商不需要此服務。最後在消委會介入後，電訊商才安排豁免洪先生的數據漫遊費。

 

（圖片來源︰unsplash）

 

下一頁︰漫遊通話帳單延誤數月＋儲值卡有效期比數據漫遊通行證短

 

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