  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

15/09/2023

夜繽紛啟動 4招谷經濟丁財旺 港鐵票5送1 戲飛最平35元 3海濱辦表演

#香港夜繽紛 #夜市 #夜經濟 #陳茂波 #戲院 #舞火龍 #大坑 #M+ #大館 #港鐵 #搭5送1
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】政府昨正式啟動「香港夜繽紛」活動，以4招谷起夜經濟，包括觀塘、灣仔及西環海濱舉辦連場活動及表演，與業界研搞旺廟街等夜市；逾80商場將配合延長營業時間並推出夜間市集及優惠，戲院夜場最平35元，多個博物館開放至晚上10時，大坑舞火龍以至國慶煙花等節日慶祝復辦；港鐵推晚間「搭5送1」。財政司司長陳茂波期望，「人氣旺，自然財氣旺」。

 

多個海濱將辦一系列免費活動

 

　　「香港夜繽紛」活動分4方面，其中發展局聯同不同機構，由本月底起至11月底，逢周末在觀塘、灣仔及西環海濱舉行一系列免費活動，如音樂及無人機表演，以至電影放映、工作坊及零售攤位等。發展局局長甯漢豪稱，將趁中秋國慶舉行頭炮活動，灣仔海濱有傷健共融及懷舊工藝主題活動，亦有「大月亮」供市民打卡。中環海濱亦於本月30日舉行「月來越好，歡樂灣區」與深圳同時舉行大型無人機表演，另以往年度盛事如美酒佳餚巡禮亦在11月回歸中環，包括全月全城酒吧及食肆推廣，讓市民和遊客在維港兩岸夜景，享受不同精采活動。

 

陳茂波

 

商場播亞運舞火龍復辦夜遊博物館

 

　　坊間對是否重辦「大笪地」夜市有不同意見，陳茂波稱，會舉辦多元娛樂體驗，其中旅發局會與不同持分者討論搞活廟街等夜市氣氛；逾80個商場亦舉辦不同文化體育節目，如播放杭州亞運及英超賽事，文體旅局局長楊潤雄稱，約8成戲院推夜場或最後一場優惠，票價約35至60元，IMAX場次亦僅80元；另港鐵推晚間「搭5送1」，市民累積5次10時半後出閘即可獲一次免費本地車程。

 

　　疫下停辦的多項節慶活動亦回歸，如大坑舞火龍疫後首度復辦；多間博物館及戲院亦安排不同文化藝術體驗，其中西九M+舉行夜間展廳，大館亦在未來6個月呈獻各項晚間表演及展覽。

 

　　陳茂波稱3年疫情令不少人改變生活習慣，不少商戶縮短營業時間，以往晚上9時許尚能「食住等」朋友共聚，到現時食完晚飯，「買嘢行街」選擇大減，政府冀帶頭搞活動「拋磚引玉」，與業界齊出招辦活動，「希望市民大眾多啲走動，熱鬧啲，大家開心啲，人氣旺，自然財氣旺」。

 

 

下一頁　餐飲業料整體生意增2成 廠商會冀夜市恒常 派夜消費券

 

轉載自: 晴報

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#香港夜繽紛 #夜市 #夜經濟 #陳茂波 #戲院 #舞火龍 #大坑 #M+ #大館 #港鐵 #搭5送1

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk