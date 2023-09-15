陶大宇孖吳啟華、張兆輝合體開騷！昔日師奶殺手豪言必唱「倒轉地球」

【晴報專訊】陶大宇前日在微博上載與吳啟華、張兆輝拍演唱會海報的照片，原來三位「師奶殺手」將於11月中合體假佛山開騷。大宇接受本報訪問，豪言必唱「飲歌」《倒轉地球》外，又透露三人不止唱歌咁簡單︰「我哋有遊戲、互動同小品劇，開開心心做場騷！」

陶大宇、張兆輝、吳啟華合作開騷，粉絲高呼「回憶返晒嚟」。（微博圖片）

三位90年代無綫當家小生，今年初重返無綫任《萬千星輝頒獎典禮2022》頒獎嘉賓，陶大宇、吳啟華及張兆輝的出現勾起觀眾集體回憶，重提他們的角色，包括《刑事偵緝檔案》張大勇、《倚天屠龍記》的張無忌及楊逍；不少網民期待他們合作拍劇，可惜至今未有聲氣。不過，近日他們合體拍攝海報，預告在11月中假佛山舉行演唱會。前日，大宇在微博上載他們拍攝演唱會海報的花絮，只見三人穿上黑西裝，打扮型到爆。內地網民紛紛留言表示準備搶飛，又指「好期待大宇哥的首場演唱會」、「期待倒轉地球」、「建議全國巡演」。

早前華仔開生日派對，大宇和壽星仔「世紀同台」。（資料圖片）

嘆幾十歲人拒騷肌

大宇接受本報訪問時，透露三人屆時有不少表演，「我哋又唔係完完全全淨係唱歌，當中有遊戲、互動同小品劇，開開心心做場騷。因為大家都認識咗幾十年，又拍咗咁多經典港劇，想搵個機會當係紀念！」問到三人有甚麼開心回憶？大宇稱︰「以前大家都唔成熟，但又要扮大個，做一啲有型嘅角色。（到時會否騷肌？）大家都幾十歲，而且又唔係真正歌星，唔會騷肌喇！」

談及他近年因翻唱劉德華金曲《倒轉地球》而成為網民寵兒，屆時可會再次演繹這首金曲？大宇笑說︰「一定走唔甩啦，到時我哋會唱四、五首歌，仲有啲合唱歌。」大宇早前在華仔的生日派對同台合唱《倒轉地球》，他開心說︰「我好榮幸參與，當時感覺真係好夢幻。」