呂爵安Edan遭阿正黃正宜、岑珈其夾擊！不滿《Again！》MV造型太醜

【晴報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）在個唱前推出廣東歌《Again！》，並找來「6膠」其中三位成員黃正宜（阿正）、岑珈其和徐浩昌（肥腸）參與拍攝。Edan前晚把MV的幕後花絮大公開，片中「3膠」投訴造型醜怪，紛紛向Edan追討。

「3膠」參與Edan的新歌MV，造型相當突出。（IG圖片）

呂爵安前晚在YouTube分享《Again！》MV幕後花絮，片段播出兩分鐘，主角Edan都未有現身，只有「3膠」黃正宜、岑珈其和徐浩昌主持大局。珈其「爺爺」上身大鬧Edan︰「乜都唔使做，淨係坐喺度收錢。」阿正即一臉正經說︰「聽講我哋嘅人工係MV有幾多view數就等如一蚊，Edan啲片都過千萬views㗎。」其後，Edan施施然到達拍攝現場，風騷表示︰「之前拍MV要兩日先完成，每日拍十幾個鐘，但今次八個鐘就完成。」

阿正和珈其一起狙擊Edan，場面惹笑。（資料圖片）

珈其偷襲「小安」報仇。（網上截圖）

阿正逼Edan「找數」

「3膠」的造型相當破格，飾演奸人的阿正臉上加上大粒癦，珈其的rock爆雞冠頭，還有肥腸露出大肚腩。Edan到場後，即被「3膠」圍攻兼質問造型是否由他構思？又追問為何他不用扮醜？Edan即笑指自己本身醜樣，即被大家「噓」爆，並遭珈其偷襲「小安」洩憤。Edan又指阿正的大粒癦造型「唔核突」，阿正即搶說︰「唔緊要，你下次演一次，你要還番呢次人情畀我。」阿正又說︰「下次可唔可以搵我係化靚粧㗎？因為我想30歲之後走靚女路綫。」珈其即搭嘴︰「乜可以嘅咩？」

Edan自嘲戴頭套後似一名和尚，不停為大家祈福。（網上截圖）

鏡頭一轉，Edan化身一名精靈，眉毛被漂白又貼滿水晶，但他卻自嘲似足徐錦江在電影《鹿鼎記》的「海大富」，有Edan的地方便有無窮的歡樂。