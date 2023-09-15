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15/09/2023

脫髮 | 4種虛熱體質易脫髮！脾胃濕熱頭油多、肝腎虧虛頭頂額角脫髮！中藥改善體質，針灸增局部液供應助生髮

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　　俗稱「髮墜」或「鬼剃頭」的脫髮可發生於任何人身上，一般人每日脫髮約50至100根，惟隨著年紀增長，如掉髮的速度超過生長速度，便會出現禿頭等情況。有中醫師指出，頭髮與血氣和腎氣有密切關係，生活習慣和壓力均會帶來影響，其中4類體內虛熱人士更易有脫髮風險，建議改善體質和血液循環應對。

 

　　衞生署指出，大部分人每日都會掉落50到100根頭髮，但因新的頭髮會同時生長，通常不會導致頭髮明顯變得稀薄；惟如頭髮生長和脫落的周期受到干擾，或毛囊受到破壞且被瘢痕組織取代時，便會出現脫髮或禿頭的情況。導致脫髮的確實原因不明，但大多涉及遺傳、荷爾蒙分泌變化、疾病或手術及其治療、生理或心理壓力、生活習慣和營養不良等。

 

與血及腎氣關係密切

 

註冊中醫師蕭滙謙

 

　　基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師蕭滙謙解釋，中醫學認為「髮為血之餘」、「腎之華在髮」，故頭髮和血及腎氣均有密切關係，而現代醫學研究顯示，男性和女性禿頭與頭皮毛囊中高濃度的二氫睪固酮（DHT）有關，且遺傳亦有其角色，因女性體內亦含有小量雄性激素，男性體內也含有小量雌性激素，如女性體內雌激素下降或雄性激素增加、或男性體內雌激素增加或雄性激素下降時，便會容易出現脫髮，亦是中醫學中「腎氣不足」的表現之一。

 

　　蕭續稱，從中醫角度而言，有4類人較易有脫髮風險，而且有迹可尋，例如「脾胃濕熱」者頭油分泌會過多；「肝腎虧虛」者髮質纖細柔弱、脫髮多見於頭頂或兩額角，且易有頭暈和耳鳴；「氣血兩虛」者除了髮質纖細柔弱、乾枯無光澤，亦常有斷髮殘存；而「血熱生風」者頭皮光亮或發紅，局部瘙癢，亦是需要注意的警號。

 

 

內治服中藥 外治可針灸

 

　　如要解決脫髮問題，蕭認為內治或外治均可，如欲內治者，中醫會處方合適中藥，透過改善體質從根本上治療；又或以針灸和梅花針進行「外治」，藉此改善頭部微循環、增加局部血液供應，以促進頭髮生長。

 

　　對比起治療，中醫師認為改善生活習慣更可護髮，例如保持充足睡眠、保持心境開朗，且應減少進食肥膩、煎炸、辛辣食物，同時增加攝取補腎食物，特別是黑色食物如黑芝麻、桑葚、黑豆、枸杞子、栗子、腰果等，亦可藉按摩頭部穴位如風池、百會和四神聰，改善脫髮問題。

 

中醫建議可增加攝取補腎食物，特別是黑色食物如黑豆等，助改善脫髮問題。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

 

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