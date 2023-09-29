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29/09/2023

飲食行業的投資價值(下)

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  • 丁汀

    丁汀

     

    從小學起對股票已產生興趣，現在人過30，財務自由，食息是主要收入。日常工作（其實應該是興趣）是搜尋香港股票資料，去遍上市公司股東會，購遍香港上市公司的股票。現時手持逾千間上市公司股票，寫文目的為記錄香港股票市場被忽略卻可影響股價的人和事，分享有趣投資方法和財自心得。

    趣味投資法

    每周五

　　上篇文章中，我講了餐飲股的隱藏物業資產，往往被忽略。除了物業的價值外，也應該和大家談談盈利反彈，確實使餐飲股的估值是有很大的提振。

看業績、看物業、也看股息

　　3月年結業績的餐飲股，由於受制於去年財政年度初期疫情社交距離措施，加上嚴限旅客入境的影響，導致該部分餐飲股全年業績仍然乏善足陳。但自從去年下半年起疫情政策陸續放寬，加上年初通關的正面影響，在12月年結業績的餐飲股的上半年業績，均開始呈現大幅反彈，轉虧為盈，且非常超值，例如：


　　(1)味千(00538):上半年盈利接近1.4億人民幣，雖然有超過一半是投資物業及金融資產公平值收益，以及豁免應付關連人士特許權佣金，但若計算自置物業的增值及盈利的價值，加上疫情前常規約0.1元以上的股息，股息率可能超過10厘，潛在升幅可能以倍計。


　　(2)太興(06811)：上半年盈利4,533.6萬元，同時持有3.19億元現金，及上篇手持提及最少約7億的物業，基本上手持的10.19億現金及物業，已超過其市值9.75億元，加上港式茶餐廳下半年業績相信好於上半年，故全年盈利很可能超過9000萬元，至於正常期常規股息也可能有約7仙，股息率超過7厘。


　　(3)稻香(00573)：業績也轉虧為盈，股東應佔溢利雖然不算出眾，但也有3340萬元，手持的現金、投資物業減負債約2.2億元，但若果考慮上篇提及物業的價值，以及預期中式酒樓的下半年一般業績較上半年好，同時股息率近8厘的股，相信股價有一定重估空間。

統計署數據派用場

　　至於我沒提及以3月年結的上市公司，大部分屬非中式酒樓及快餐店，在近期公開新聞中，也已提及業務確實有一定反彈，且正接近2019年至2020年的財年水平度。這些餐飲股可以反彈的幅度及利潤，其實可參考統計署《食肆的收入及購貨額按季統計調查報告》：非中式餐飲已經達到2018年約90%，至於快餐其實收益已經接近甚至超過2019年當年的水平，但購貨額是2018年接近90%，佔收益則稍有上升，至於近月員工成本也大幅反彈，導致利潤仍和高峰期會有一段距離。

年報真能故事？

　　但在這兒值得深思的是，很多是年報撰寫者，或許是為了避免任何法律責任，只以遵守上市規則為本去撰寫，並不是以投資者的角度去撰寫。結果即使細閱年報，不少投資者難以理解公司，又或難以價值，發現這些隱藏的價值。反之僅能以帳面所述的盈利和資產來簡單估值，最終隨著時間的推移，真正價值就和帳面的價值愈來愈遠，導致市場人士嚴重低估股份的價值，致使不願給出適當的價值購買股份。

 

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