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15/09/2023

iPhone 15 | 中國、印度製造iPhone 15同步上市，史上首次！蘋果供應鏈新布局，帶來甚麼市場啟示？

#Smart Living #蘋果 #Apple #智能手機 #iPhone 15 #Lightning #USB-C插口 #中國製造 #印度 #中國 #供應鏈
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    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　蘋果（Apple）剛於9月13日發表新一代智能手機iPhone 15，網民討論話題集中在Lightning改為USB-C插口、全面下放動態島、可連續播片20小時以上的超強續航力等功能升級上。其實，更值得大家留意的是，Apple首度打破新機全由中國製造的傳統，iPhone 15開賣日當天將同步發售印度和中國組裝的新機。這標誌著蘋果重整全球供應鏈的新布局經已成形了！此舉將對iPhone的未來市場發展帶來甚麼深遠影響呢？

 

iPhone 15 Pro系列搭載的A17 Pro晶片，是全球首款3奈米晶片，內置6核心CPU與GPU，Apple強調這是「PC等級的處理器」。（圖片來源：Apple官網）

 

印度iPhone產量佔比將提高到20%

 

　　自初代iPhone於2007年誕生以來，全球95%以上的iPhone均是由中國製造。即使蘋果落戶印度建立了新的生產線，但僅佔全球產量4%左右，而且當地生產iPhone的時程也會比中國廠區落後差不多一年；換言之，當中國廠房正在製造iPhone 13之際，印度工廠只是在組裝iPhone 12而已。

 

　　不過，這個時間差卻在2022年時大幅收窄至一個月左右，2023年更進一步縮短至10天以內。同時，印度生產量佔比也提高了，2023年3月底已有7%的iPhone是在當地生產。同年7月，iPhone代工廠商富士康位於印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的廠房，已開始投產iPhone 15。其他供應鏈廠商亦早已收到蘋果通知，要準備在未來幾年內讓印度iPhone產量佔比提高至20%。

 

iPhone 15 Pro系列首度使採用鈦金屬邊框，讓機身變得更堅硬和輕盈。以iPhone 15 Pro為例，機身僅重187g，比起iPhone 14 Pro的206g，明顯輕上不少。（圖片來源：Apple官網）

蘋果把iPhone 15 Pro系列的側面靜音鍵改成感應按鍵，可讓用戶自定義為不同功能，包括：相機、手電筒、放大鏡、或語音備忘錄等。（圖片來源：Apple官網）

為符合歐盟要求，iPhone 15系列配備USB-C接口，讓用户可以使用同一條連接線，為 iPhone、Mac、iPad和升級版AirPods Pro（第2代）充電。（圖片來源：Apple官網）

 

鄭州事件成iPhone產能遷移導火線

 

　　為甚麼Apple在2022年突然大舉提升印度廠區的產能？這跟2022年發生的鄭州富士康抗議事件有莫大關係。事件起因是，新冠疫情期間招募的新員工不滿富士康單方面修改合約，以及廠區隔離環境欠佳，於是發起抗議行動；後來在富士康承諾發放1萬元人民幣（約10,750萬港元）的補償金後，抗議人潮才散去，令廠區恢復平靜。

 

　　但受工人抗議活動的影響，鄭州iPhone生產線停擺1個多月。結果在出貨延遲下，Apple錯過了聖誕節前的消費旺季。在痛定思痛後，蘋果認為不可以再將「所有雞蛋放在同一籃子裏」，故此在鄭州事件後銳意扶植印度廠區，以平衡供應鏈風險。

 

印度設廠優勢：人口紅利、免繳關稅

 

　　那麼，為何蘋果選擇投資印度，而不是其他東南亞國家呢？主要原因是，Apple看好印度的人口市場。聯合國2023年4月宣布，印度人口已達到14.286億，超越中國的14.257億，成為全球人口第一大國；預計到2029年，印度人口將超過15億。金融諮詢公司德勤（Deloitte）預測，及至2026年，印度將擁有10億智能手機用戶，成為僅次於中國的最大手機市場。

 

　　可是，印度政府卻對進口手機、相關零件和晶片等實施關稅，稅率介乎7.5%至20%不等。蘋果如要省去如此高昂的關稅，唯有在印度當地生產和銷售iPhone。除此以外，印度工資相對較低，國土面積遼闊，加上印度人英語水平較佳，相比起鄰近的越南與泰國，可說是更理想的設廠地點。

 

印度被視為下一個促進蘋果增長重點

 

　　在最近的財報後電話會議上，蘋果執行長提姆·庫克（Tim Cook）與其副手曾提起印度逾20次，足證對印度確實不是一般的重視。庫克強調，印度即將成為Apple產品最重要的市場與生產基地，視之為下一個促進蘋果增長的重點。

 

　　事實上，在中國消費市道疲弱與新機欠缺重大功能升級的情況下，外界對iPhone 15中國銷情並不看好。但隨著Apple開始重視印度，未來有機會藉著印度市場的成長，抵銷iPhone在中國銷量的下滑。由是觀之，印度已成為未來鞏固iPhone霸主地位的重要關鍵了。

 

延伸閱讀：

【新冠肺炎】高科技產業鏈開始遷移生產線？中國世界工廠地位恐受衝擊

【後疫情時代】全球產業鏈大洗牌：企業生產線將循三大方向調整

【脫勾危機】全球供應鏈版圖分裂成中美陣營，觸發iPhone生產線大遷徙！

 

 

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