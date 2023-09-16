16/09/2023
免開爐煮！清爽開胃「青瓜凍湯」暴雨後翳悶啱飲！加希臘式乳酪做超健康！John Sir秘技分享：用邊種青瓜最好？
John Rocha 鹹蝦燦
John Rocha 鹹蝦燦
飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師
中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。
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鹹蝦燦假日煮場
隔周四刊出
大家都喜歡在夏天吃一些涼心透的食物，我馬上想到西瓜、雪糕等……如果在歐洲，當地人就喜歡喝凍湯（Gazpacho），今天我要教大家炮製非一般的凍湯款式。
食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦
Gazpacho 源自於 16 世紀的西班牙，是一款不用熱力而烹調的湯類菜式，主要食材是番茄、青瓜和蒜頭，這也成為現在於西班牙、葡萄牙及意大利相當受歡迎的凍湯，尤其在炎炎的夏日。而青瓜凍湯則去掉了番茄，可以說是 Gazpacho 的白色版本。
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