數碼轉型的道家思想︰資本非最重要！要培訓人才、建構數碼化友善制度！點解成功關鍵在於Mindset？

道家思維——道法術器勢，解釋了商業的道理。

「勢」指數碼化和互聯網的大趨勢，世界所有人都不能迴避，不願意面對大勢便只能淪為不願意面對現實的鴕鳥，終歸被市場淘汰，躲也躲不了。「器」意指適當的器材，如運算速度較高的電腦、傳送快捷的 modem 或安全穩定的雲端儲存器。工欲善其事，必先利其器，企業要數碼轉型便要對器材要求有基本的認識，務求每一粒子彈都用得其所，以免浪費金錢引入不恰當的器材。

「術」便是數碼轉型的戰術可靠內部改造或依仗外力去轉變，例如一間傳統印刷媒體要轉為數碼媒體的話，培訓內部人員轉型、外聘人才，抑或外判業務，都是可行的戰術，視乎領導人的想法和公司文化。「法」便是制度轉型，如果企業的架構未能明確設定，轉型便只能是曇花一現，不能持久。如何建構一個數碼化友善的制度與環境，是企業持續發展的重點，包括選用、培養與加強員工的工作技能、改變企業內部規章與績效評估制度等。

在互聯網時代，資本並非最重要，人才才是最重要的，企業需要培養員工具備下列軟性技巧：批判性思考、優秀的溝通能力、創造力、適應力和生產力。另外，未來僱主 ／僱員制度可能會隨著雲端發展成熟而改變，加上年輕一代傾向 home office，主僕關係可能會被夥伴關係（partnership）或自由工作者（freelancer)的制度取代，因此，制度的設計便成為關鍵，企業必須驅使員工勤奮工作並得到應有的報酬，才有競爭力。

數碼轉型的成功關鍵便「道」， 即mindset（思維）。企業能否轉型成功便有賴基因的轉變，從思維上進行改變，讓企業內每一位員工都重視數碼和創新，讓突破的熱情成為企業DNA，讓員工大膽想像未來，透過結合網絡和資訊科技，改變產業既有的運作模式。基因中須要有顧客導向的中心思維。在互聯網世界，顧客反應迅速，稍為不當處理，公眾的反饋便會釀成災難。要從企業文化中落實革新，很容易流於紙上談兵，只談怎樣顛覆現有制度，缺乏落實新思維的手段和方法，最後成為空談。然而，雲端的出現鼓勵了合作，開放合作的文化也是重要一環。

若正考慮數碼轉型，渴望企業取得突破與成功的話，大家可細心思考上述建議，看看需要惡補的方向。