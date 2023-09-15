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15/09/2023

自助餐優惠9月推介 | 勁多海鮮、名廚、優惠Buffet！逾200款海鮮吃到飽 / 露天池畔燒烤派對 / 四手聯乘潮州湖南剁椒龍躉 / 期間限定超抵67折 / eshop訂日日有折

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Text: Yan Chung

　　自助餐受港人歡迎的程度從不下降，其實也要多得各酒店Buffet從不原地踏步，不斷推出新主題、新優惠。9、10月的自助餐繼續推出時令海鮮之餘，口味款式更加碼。最吸引，要數加入客席名廚和四手聯乘ideas的自助餐，令格調大大升級！另外，有酒店推出67折優惠，大吃大喝mode是時候開動了！

 

自助餐優惠9月推介  | 1. 普慶餐廳：多達200款海鮮任食！必食即蒸活波士頓龍蝦、韓式火焰卜卜蜆、辣椒芫荽烤扇貝

 

　　佐敦Eaton HK的普慶餐廳自助餐的海鮮一向有口碑，不單止海鮮種類豐富，菜式款式更是琳瑯滿目。而9月初最新推出的「普慶海鮮舫」自助餐，海鮮迷不要錯過。自助餐提供多達200款環球海鮮冷盤及熱食之餘，更支持可持續發展的理念，所選用的部分海鮮更符合可持續發展原則捕獲或養殖，另配合生蠔殼回收計劃。愛海洋，讓海鮮迷也可持續歎海鮮。

 

「普慶海鮮舫」自助餐部分海鮮符合可持續發展原則捕獲或養殖，愛海洋，大家也可持續歎靚海鮮。

（圖片來源：Eaton HK）

 

　　「普慶海鮮舫」自助餐嚴選多達10款招牌海鮮冷盤輪流上場，包括採用附合可持續發展原則的生蠔、極受客人愛戴的蟹腳、波士頓龍蝦鉗、麵包蟹、小龍蝦、海蝦及翡翠螺等。而熱盤焦點菜式包括即蒸活波士頓龍蝦，更可自選醬汁，如檸檬蒜蓉牛油、泰式辣醬、白酒香草汁及蜂蜜芥末醬等合心水口味。

 

招牌海鮮冷盤

（圖片來源：Eaton HK）

即蒸活波士頓龍蝦

（圖片來源：Eaton HK）

 

　　喜愛亞洲惹味，不可錯過泰式青檸蒸魚、辣椒芫荽烤扇貝、泰式海鮮炒金邊粉等，還有衝激視覺與味、由大廚即席為客人炮製韓式火焰卜卜蜆。另外，西式海鮮有清酒香草牛油蒸青口、龍蝦芝士通心粉、威靈頓三文魚以及即席炮製的龍蝦意大利飯及芝士煙肉焗蠔等。而亞洲美食專區更全新增即製意大利薄餅，不同口味薄餅輪流熱辣登場，如大阪燒海鮮薄餅、泰式沙嗲蝦薄餅、韓式燒烤魷魚薄餅及照燒雞肉薄餅等。最後歎埋即製梳乎厘、台式芒果夏洛蒂蛋糕、威士忌朱古力蛋糕及紅酒燴梨等，完美！

 

辣椒芫荽烤扇貝

（圖片來源：Eaton HK）

泰式青檸蒸魚

（圖片來源：Eaton HK）

 

「普慶海鮮舫」自助餐

供應日期：現時開始

供應時間：午餐 12nn-2:30pm  晚餐 6:30pm-9:30pm

收費：

午餐：星期一至五 成人$358、小童及長者$248；星期六、日及公眾假期 成人$438、小童及長者$348（設加一）

晚餐：星期一至四 成人$628、小童及長者$458；星期五至日及公眾假期 成人$698、小童及長者$508（設加一）

 

普慶餐廳

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901

網址：https://www.theastorhk.com

 

下一頁：更多自助餐優惠推介—指定日子78折享逾15款松露美食+逾10款高級海鮮！必食香噴噴即製芝士輪黑松露卡邦尼

 

 

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