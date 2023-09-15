  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

15/09/2023

香港夜繽紛 | 5大優惠活動焦點晒冷！3大海濱夜市集 / 晚間搭港鐵5送1 / 周三免費入馬場睇雜技 / 3大展館延長開放

#香港夜繽紛 #灣仔海濱 #港鐵 #香港藝術館 #科學館 #太空館 #跑馬地馬場 #堅尼地城卑路乍灣海濱長廊 #觀塘海濱
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　香港夜繽紛於周四（9月14日）已正式啟動！多項活動及優惠即將趕在中秋前推出，例如多個展館延長開放時間及加推不同活動，香港夜繽紛的活動已排到明年初，橫跨了聖誕、新年等大節日，大家趁著周末及節日時的晚與親朋好友一同外出玩樂，狂歡一下！即睇有甚麼活動及優惠等緊你！

 

（圖片來源：香港政府新聞公報）

 

香港夜繽紛 ︳1. 香港3大展館延長開放時間加推新活動！

 

　　現時3大展館，香港藝術館香港科學館香港太空館普遍在平日都很早休館，上班族的大家想參觀，或許只能在假日入場。為響應香港夜繽紛，三館的開放時間即將延長！從9月29日至11月26日，逢星期五、六、日及公眾假期延長開放至晚上10時，大家可以在周末吃飽飯，再慢遊展館！除了延長開放時間，3間博物館逢星期六晚上都會推出特別活動，快點mark低，有空時前往逛逛！

 

星期六特別活動：

 

1. 香港藝術館：與香港電影資料館合作舉辦「浪漫光影遊樂園」，除了可以欣賞香港經典愛情電影外，還可以參觀「情書——跨越虛白時空的不朽情懷」展覽，感受一下浪漫氛圍！

 

2. 香港科學館：即將舉行「科普遊樂園」，透過不同攤位遊戲，大家可以製作趣味小手工，或者親身嘗試不同的科學實驗，體驗科學的趣味！

 

3. 香港太空館：大家可以在太空館這個「星空遊樂園」的天台使用天文望遠鏡觀賞維港上的星光，透過在展覽廳玩遊戲，認識天文知識，另外還會在每個特別延長開放的晚上加開天象電影節目！

 

閱讀更多：香港夜繽紛商場優惠！

 

下一頁：周三跑馬地馬場公眾席免費入場

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#香港夜繽紛 #灣仔海濱 #港鐵 #香港藝術館 #科學館 #太空館 #跑馬地馬場 #堅尼地城卑路乍灣海濱長廊 #觀塘海濱

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk