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15/09/2023

消委會實測11款Android流動保安應用程式！一款免費App勝7款收費版！防衛網絡釣魚成功率相差近40%？邊款最方便？最省電？即睇詳細評分

#打工仔 #消委會 #流動保安應用程式 #實測 #McAfee #Trend Micro #網絡安全 #騙案 #防衛網絡釣魚
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　　Android用戶注意！近年釣魚短訊騙案愈來愈普遍，經常有附上超連結的訊息，吸引大家點擊至偽冒網站，再騙取個人資料！今年首季已錄得1,408宗釣魚詐騙，損失金額高達$2,610萬！對於電話安全問題，大家可能會安裝流動保安應用程式，今次消委會實測11款適用於Android操作系統的相關應用程式，究竟哪一款對惡意程式的偵察率最高？竟然有免費程式獲5星好評？即睇消委會點評懶人包！

 

　　今次消委會主要實測11款適用於Android操作系統的流動保安應用程式，有8款收費版本，分別為Trend Micro、G Data、Bitdefender、ESET、McAfee、Norton、Avira及F-Secure，以及4個個人用戶免費應用程式，包括Sophos、AVG及Avast。收費版主要是功能較豐富的網絡安全套裝，通常包含一些額外功能，例如VPN（Virutal Private Networks，虛擬私人網絡）、防盜功能、密碼管理、程式封鎖及家長監護等，價錢由$58至$313不等。

 

（圖片來源：Envato）

 

　　消委會利用1,000個從網上下載的惡意程式來測試各款樣本對惡意程式的防禦能力，模擬日常使用Android操作系統的智能裝置時感染惡意程式的過程，包括瀏覽網頁或下載應用程式，實測樣本能否阻止惡意程式的下載、打開或執行，而惡意程式一旦被執行又會否阻擋對系統的改動或其惡意行為等，看看惡意程式何時被偵察到及最終會否被發現，各大流動保安應用程式又會向用戶發出甚麼訊息及其有用程度。

 

2023實測Android操作系統的流動保安應用程式

1. Trend Micro（$99）
2. G Data（US$9.95；約$77.6）
3. Bitderfender（$119.99）
4. ESET（$119）
5. McAfee（$233）
6. Norton（$199）
7. Avira（$58）
8. F-Secure（€35.99；約$313.1）
9. Sophos（免費）
10. AVG（免費）
11. Avast（免費）

 

下一頁：全部網絡防衞表現出色 網絡防衛偵察率超過99%！

 

 

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