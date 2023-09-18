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18/09/2023

歐洲暗示利率見頂，增長明現均衡回歸

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　歐洲央行一招鴿派加息，將世界帶入了一個新的貨幣篇章。ECB在上周決定上調政策利率25點，將利率水平拉升到了該央行成立以來的最高位，不過同時行長拉加德在聲明中強調，現行利率政策已經對通貨膨脹產生了相當的影響，市場將此解讀為歐洲將暫停加息，甚至利率已經見頂。歐元匯率下滑，歐洲股市、德國債市走好。同時，利率期貨市場價格顯示，市場還認定聯儲局在本周會議上加息的概率幾乎為零。美歐利率接近見頂的看法，成為市場主流意見。

 

　　歐洲央行的決定令美國兩年期國債收益率大幅波動，不過一星期下來實際變化不大，兩年期十年期利差維持在70點左右，表明市場對美國經濟前景的預期大致穩定。美元指數連續第9個星期爬升。日本銀行在干預匯率上沒有實質性措施出臺，日圓匯率繼續貶值；日本央行稱，市場對行長植田講話的理解「有偏差」。美國消費者的通脹預期，降到兩年來最低的水平；白宮政府10月停擺的可能性，國會在此問題上黨爭嚴重。中國的零售和工業生產數據好過分析員預期，中國央行下調存款準備金率。俄羅斯央行加息100點。在需求預期改善和俄沙削減生產的雙重作用下，原油價格上周繼續攀升。受到全球經濟軟著陸情緒的提振，工業金屬價格上漲，黃金微漲。

 

　　在去年連番暴力加息後，市場擔心經濟因此陷入衰退，金融業一度出現不穩，信貸環境迅速收緊，但是通貨膨脹的回落速度卻不如預期。美歐央行交替採用鴿派加息（dovish hike，即加息但未來展望較溫和）和鷹派暫停（hawkish pause，即暫停加息但言論較嚴厲），以此微調貨幣政策，管理市場預期。40年來最兇猛的加息週期行至此刻，已經沒有預案可循，只能摸著石頭過河，根據數據來作每次決策。迄今央行對市場的預期管理做得出奇地順利，市場也沒有很大的動盪。

 

　　歐洲經濟的增長動力正在消失，製造業已經明顯踏上衰退的節奏，到了歐洲央行需要考慮調整利率政策的時候了。但是歐洲的通脹壓力仍然不小，漲工資壓力增大，由此可能帶來新一輪、更難治理的通脹。這是歐洲央行此次加息的政治原因，堵住對通脹敏感的德國等國的口，伺機結束加息週期。

 

　　美國的通脹（尤其是PCE通脹）回落較快，但仍未達標，回到2%政策目標恐怕要等到2025年。相對於歐洲，聯儲局只需要服務一個經濟，令一個政府和選民滿意，所以它的決策可能相對容易一點。大西洋兩岸貨幣當局擺出了同一個政策姿態，就是暫停加息已經不遠，但是減息則沒那麼快。換一句話說，就是從「higher for longer」（更高更久）轉換為「high for longer」（高位更久），直至經濟或金融需要新的貨幣擴張。

 

　　筆者認為2024年會有減息，不過要等事件來催化政策。目前期貨價格顯示，市場認為明年3月份聯儲首次下調利率。

 

　　回歸均衡（back in balance），是近月宏觀數據所指的方向。通貨膨脹在全面回落，美國就業市場出現降溫，但是目前的消費之下美國出現衰退的風險不高，企業盈利能力在改善，消費源自新增收入而非加槓桿。這種情況正是本欄目幾次討論過的Goldilocks場景，即經濟不太冷也不太熱。美國經濟這種情況在明年能否延續，未可知，但是目前的狀況的確不錯，利好風險資產。

 

　　不過同時必須看到油價強烈反彈，重新拉高了美國的汽油價格。AAA統計的美國平均汽油價格已經超過每加侖3.80美元了，而拜登政府手中也沒有許多戰略儲備可以釋放出來抑制油價了，燃油高峰期的冬季即將來臨。油價走向對全球經濟、通脹形勢、貨幣政策和消費購買力十分重要。歐洲和中國經濟則需要進一步提振需求。

 

　　本周乃是央行大周，美國聯儲、英格蘭銀行和日本銀行先後開會，其中最重要的當然是公開市場委員會。聯儲局9月不加息已經成為市場共識，看點在鮑威爾記者會上的言論以及新的點陣圖。數據方面，關注日本和英國的通脹數字。

 

　　本文純屬個人意見，不代表所在機構的官方觀點和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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