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18/09/2023

逆市突圍 | 川菜店靠縮舖面、外賣、數碼化拓展！舵手：相信川菜會風靡全球！

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　　全面通關後，食肆生意受港人報復式外遊、食材及租金成本上升、遊客增長不似預期影響，復甦較緩慢。

 

姚姚酸菜魚決策人吳鴻圖表示，港人用膳習慣因疫情而改變，食肆要更注重經營外賣服務。（黃建輝攝）

 

　　不過，食肆「姚姚酸菜魚」決策人吳鴻圖相信，只要選對菜式種類及經營模式，經營食肆仍然有增長空間

 

　　吳鴻圖上世紀80年代已投身飲食業，是廚師出身，其後創業並於西九龍中心開設拉麵店，站穩腳後於2003年成立西龍傳香飯糰（QQ Rice），售賣飯糰，分店曾開至逾30間，後來受到租金及工資上漲影響，由實體店轉型至發展無人零售，透過自行研發智能販賣機售賣熱飯糰。

 

外賣興起 縮舖面增抗逆力

 

姚姚酸菜魚的店舖佔地不算大，但以特色菜吸引客人。（黃建輝攝）

 

　　吳鴻圖可算是飲食業行內甚早進行數碼轉型的品牌，如販賣機已更新至第四代，故在疫情期間及疫後轉身也較快。疫情前已有不少內地餐飲品牌準備進軍香港市場，姚姚酸菜魚是好例子。

 

　　吳鴻圖本是幫朋友找舖位，但遇上疫情對方未能來港，結果就由他擔當發展香港市場旳決策人，更做到疫市下拓展。「需要選對菜式、想好經營模式。」他相信川菜可在未來一段時間，會是風靡全球的菜式之一。

 

　　同時，疫情也改變了市民的出外用膳習慣，較多在家用膳，以及更喜愛外賣。因此，舖面很大的食肆不再是潮流所在，他相信面積較細、運作簡單而不需要大量人手的經營模式，將會較易發展。「租金不會下降，只有自行縮細舖面，多做外賣及以更多元化的品牌來經營，抗逆力會更好。」

 

　　最好更能配合線上及線下的銷售，「如在線上點餐付款，再以二維碼取餐。」支持無現金支付及將營運自動化，吳鴻圖更相信是食肆未來的生存之道。

 

　　鼓勵客人使用電子支付，是吳鴻圖所指的簡化運作的方法之一。他早於經營飯糰販賣機時，已開始接受電子支付，本港就由支援八達通開始。「收現金好大風險，試過有人用魚絲鈎著100元紙幣，當機器完成感應後就將紙幣拉出來。」對方不但毋須花分毫，更獲得飯糰及找續的金錢，變相「又食又拎」。痛定思痛後，他決定在其經營的販賣機及實體店，也支援各種電子支付。

 

多用科技方案 線上下配合

 

　　同時，無論在會計財務、倉存、運輸各方面也盡量用科技解決方案、雲端服務，務求加強自動化及透明度。他表示，現時更在生產力局的協助下，正在香港建立全自動生產線的廠房，希望由購買原材料、生產、銷售等各方面做到全自動一條龍運作。

 

　　如客人以手機落單或在販賣機購物後，資料會送到財務、貨倉並更新資料，若庫存下降至一定水平，會自動向供應商落單，供應商依指示出貨後，工廠會進行生產，繼而將成品運到預定地點。他預計，香港的廠房可支援本地甚至海外的市場，而在內地的廠房則支援內地市場需求。

 

 

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