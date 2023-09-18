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肥碌大食遊
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18/09/2023

爆燈滿分三道菜

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 由作者提供

　　世事的發生，就算睇落看似最壞的，換一個角度，也可見到光明一面。例如上周狂淋黑雨，全港浸到飛起，破壞嚴重。不過，卻帶來長期食水供保無憂的保證！

 

　　不少學者也曾指出，若沒有戰爭，人類的科技，絕對不可能出現飛躍式進步。

 

　　太幸福的社會，人人安逸，大家可以日出而作日入而息，半躺平過活。但這就沒有了爆炸性研發的動力了。

 

　　你同意否，沒問題，現象就是如此！

 

　　過去三年的疫情及社會運動，對香港整體，當然極之壞透， 但過程中，也出現了一些淘汰與開創。

 

　　例如一間非常出色的餐館，正正因為疫情時原址的拳館無法營運，大大面積場地業主願以較低廉價錢放租，結果，租客才有機會簽長約及放手大幹一番。

 

　　這正是煤氣公司（ 0003 ）重錘投資的優雅餐廳連廚藝訓練中心。名字都幾「玩嘢」，起初一聽，不知何解，要查字典—— Culin Art 1862。

 

　　Culin 來自 Culinary ，即烹飪，餐館直譯，可「烹飪藝術餐廳」。

 

　　孭起煤氣公司形象，當然「唔衰得」，故由裝修設計、氣氛營造、服務質素及大廚功力，皆要求做到一等一，幸而，價錢也只酒店水平。

 

所有食物皆強調視覺美感。

 

　　老友有喜，訂咗此處的Chef’s Private Dining Room， 可坐十二人，非常舒服。落地玻璃望向黃泥涌道口，滿是綠油油的老樹。最大感覺是反差！窗外車水馬龍人聲鼎沸，但室內則清靜異常，空氣中只有悠揚音樂。

 

餐廳落地玻璃，開揚舒服，窗外景色日夜不同，氣氛鬆弛。

私人宴會廳設有廚房，客人可大顯身手。

 

　　此處大廚名Stanley Wong，中德裔混血兒，由個人外表到出品，皆可一個字形容——型！

 

總廚Stanley Wong 乃中德混血兒，非常有型。

 

　　當晚，各人自選菜式。我是「牛狂」，於是，頭盤點咗牛肉他他（金不換、香茅、脆米餅）；主菜又係牛，正是和牛臀肉扒；甜品則是主人家極力推薦「唔試唔得」的日本芝士蛋糕。

 

　　等食之際，先參觀極具規範的法國廚藝訓練中心。能夠在此畢業者，可獲法國政府發出的烹飪文憑，正正式式炮製專業的法國菜。

 

Culin Art 內有訓練法國菜廚師的「課室」，格局極度專業。

 

　　報名上過堂的，不少是其他菜系的大廚，純為希望吸取法國菜的深層次藝術及美學式擺設，故「重擊」（學費絕對唔平）到此拜師。

 

　　是晚真要再次感謝食神，點的三味菜式， 水準全部爆燈！

 

　　牛肉他他鮮嫩起膠， 搓打功力肯定不簡單，混入金不換及香茅，化學作用也一絕。

 

頭盤他他牛肉，乃我食過最美味的。

 

　　燒焗和牛臀肉，初嘗，原來有如此美味的部位。肉汁豐盈，纖維綿軟，肉中極品！

 

每款菜式，皆似一件藝術品。

 

　　最後的日本芝士蛋糕，必須閉目欣賞，如何形容呢？正是—— 正到神仙企唔穩！

 

Culin Art 1862

地址：跑馬地禮頓道29號華懋禮頓商場一樓

電話：2884 2603

 

 

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