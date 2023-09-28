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28/09/2023

培養子女盡孝道

#理財 #親子理財 #孝道 #家庭關係
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　筆者過去做親子理財講座時，有父母擔心「細細個就話唔認我們做父母，責罵他，擔心將來唔理我們！」

 

 

　　我與好友Michelle在2007年成立一個慈善基金【社聯 — 頌慈基金】，主要是幫助本地有需要的老人家改善家居環境及生活質素，超過3000人受惠。

 

　　其中一個項目是「耆夢成真」，幫助老人家願夢。透過不同機構與老人家接觸，從活動中發覺獨居老人並不是完全沒有親人或子女，但部分有一些與子女或親人已很久沒有來往。

 

　　有些老人家後悔從前做得不好，看到此情況，我感到很心酸；感覺養兒非但防不了老，也防不了寂寞！

 

　　原因離不開年輕時因為個人執著及金錢，例如沒有建立良好的夫婦關係，對子女厚此薄彼，不忠誠，和投機／賭博等，最後導致關係疏離甚至家庭破裂。在法庭案例中，親人間涉及金錢的糾紛所佔的比例相當高。

 

以身作則

 

　　我們經常提醒兒子孝道是基本，親人、家庭關係要維繫；父母應以身作則，除了對自己負責任外，教導子女對別人及社會也要負責任。例如從小開始和子女多探望祖父母和長輩，多忙也要抽空，不要用很忙（忙讀書、工作、朋友）做理由。

 

　　早些預防及改善導致關係疏離的因素，父母做榜樣很重要，越早建立良好的親子溝通，對家人的愛沒有附上條件，親情與金錢不要掛鉤等，可以減少日後問題的發生。

 

　　雖然養育子女不望回報，正如冰心說，「因為你是我的孩子」，但是教導他們明白父母過去的養育和教導之恩，有懂得感恩（孝敬）的心也是應該。我與太太笑說，希望兒子將來每月請父母飲茶，多抽空探望我們便好了，想起便樂上半天。

 

　　話說回來，如果問養兒的目的，我們希望孩子獨立，顧己及人及尋找生命的意義。

 

　　父母為下一代付出大半生的努力，不問得到甚麼，天下父母心，莫過如此。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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