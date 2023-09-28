筆者過去做親子理財講座時，有父母擔心「細細個就話唔認我們做父母，責罵他，擔心將來唔理我們！」

我與好友Michelle在2007年成立一個慈善基金【社聯 — 頌慈基金】，主要是幫助本地有需要的老人家改善家居環境及生活質素，超過3000人受惠。

其中一個項目是「耆夢成真」，幫助老人家願夢。透過不同機構與老人家接觸，從活動中發覺獨居老人並不是完全沒有親人或子女，但部分有一些與子女或親人已很久沒有來往。

有些老人家後悔從前做得不好，看到此情況，我感到很心酸；感覺養兒非但防不了老，也防不了寂寞！

原因離不開年輕時因為個人執著及金錢，例如沒有建立良好的夫婦關係，對子女厚此薄彼，不忠誠，和投機／賭博等，最後導致關係疏離甚至家庭破裂。在法庭案例中，親人間涉及金錢的糾紛所佔的比例相當高。

以身作則

我們經常提醒兒子孝道是基本，親人、家庭關係要維繫；父母應以身作則，除了對自己負責任外，教導子女對別人及社會也要負責任。例如從小開始和子女多探望祖父母和長輩，多忙也要抽空，不要用很忙（忙讀書、工作、朋友）做理由。

早些預防及改善導致關係疏離的因素，父母做榜樣很重要，越早建立良好的親子溝通，對家人的愛沒有附上條件，親情與金錢不要掛鉤等，可以減少日後問題的發生。

雖然養育子女不望回報，正如冰心說，「因為你是我的孩子」，但是教導他們明白父母過去的養育和教導之恩，有懂得感恩（孝敬）的心也是應該。我與太太笑說，希望兒子將來每月請父母飲茶，多抽空探望我們便好了，想起便樂上半天。

話說回來，如果問養兒的目的，我們希望孩子獨立，顧己及人及尋找生命的意義。

父母為下一代付出大半生的努力，不問得到甚麼，天下父母心，莫過如此。