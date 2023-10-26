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26/10/2023

了解槓桿產品五大風險（中）

#理財
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  • 李錦

    李錦

    兒童及青少年理財教育推廣基金 聯合創辦人

     

    －香港教育大學博士、兒童及家庭教育碩士，香港大學金融碩士， 墨爾本大學經濟學士

     

    －主講超過200場「親子、理財」講座及研討會

     

    －與中、小學校及社區組織合辦「4S課程」，以非牟利推動理財教育

     

    －著有親子理財暢銷系列《理財錦囊》，《從一元開始》及《從父母開始》

     

    －30年金融經驗，前投資銀行董事、證券策略師

     

    Facebook:https://www.facebook.com/childfinancialeducation

     

    Email:childfinancialeducation@gmail.com

     

    Whatsapp:5233 6418

    親子理財

    本欄隔周四更新

　　絕大部分的投資者喜歡方向性（directional bet）買賣為主，加上槓桿產品的特性，背棄產品原先設計的用途，例如用作對沖（hedge），靈活運用資金（flexible use of funds），最後變成投機工具（speculative product）。

 

　　不簽紙授權書，的確能夠減少戶口被經紀為了賺佣金而胡亂買賣的風險，但這只是其中一重保障，並不代表投資風險降低。

 

　　一般散戶和投資銀行的分別，投資銀行沽出期權產品前，先做好風險管理，例如對沖，平衡回報和風險。但散戶卻只關注盈利，忽略風險。例如散戶不理會衍生產品一般有限期和沒有利息，產品價值越接近到期日越下降，不適合長期持有。不能像股票，有盈利及派息的公司般可以長線投資。

 

　　炒賣槓桿產品前，先要了解槓桿產品特性及五大風險，包括損失無限；大失預算； 迷失方向；期權沽家風險無限；導致失去尊嚴、家庭和事業、情緒問題：

 

　　1／損失無限。賺錢看似很容易， 但當做錯方向不捨得止蝕，或者希望輸少啲才離場，補按金（俗稱補孖展），甚至再溝貨（ 不理基本因素或技術走勢變差）。結果越蝕越多，泥足深陷，大部分蝕大錢是因為溝貨。

 

　　2／大失預算。有不少真實投資槓桿產品損失的例子。原先打算投資五萬元碰運氣， 結果輸掉三、四十萬或更多，有人輸掉半生的積蓄，賣樓還債，結不成婚，夫妻反目…。

 

　　3／迷失方向。由於槓桿關係，產品價格稍為變動1- 2%，投資者的心情會變得大起大落，在亢奮與極度失落之間迷失方向 。所以往往做錯決定 ，忘記原來的計劃和炒賣守則，包括止蝕 ，不要溝貨等。

 

　　4／失去尊嚴、家庭和事業、情緒也出現大問題。做槓桿的風險已很大，透過向朋友／家人／財務公司借貸，賭博成分更大。任何人也千萬不能借錢去炒賣，要根據自己財力，借錢投資是很差的做法。不能因為要證明能力，要翻身而盡地一煲，問人借錢，最終拖累家人，朋友失義，最後自己的情緒和工作/前途受到影響。

 

　　5／期權沽家風險無限。倘若作為一個散戶投資者，特別是做期權沽家，除了一開始有錢落袋（收取期權金），要同時考慮期權的風險。因為做錯方向，沒有做對沖/止蝕，損失可以是收取期權金的100倍，因為期權沽家的風險理論上是無限！做期權沽家（Option Seller）難度非常大。不是一般散戶能駕馭的產品，做期權沽家是需要很多經驗，技術和紀律，比投資正股的難度高很多。

 

　　總結：高風險的投資工具，包括細價股及有槓桿的產品，例如期貨，期權，外匯，黃金，商品等，不適合大部分的投資者，特別是長者或依賴退休金生活的人。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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