炒賣雖是人之常情，但要適可而止

一位30歲工作十年，儲到數十萬的青年朋友和筆者討論如何投資，他認為如果不靠槓桿、不靠投機，只單靠儲蓄和投資，永遠追不上樓價升幅。

選擇炒賣是很正常，是人之常情，因為哈佛大學做了一個研究，網上訪問18歲以上的人。結果發現90%以上的人喜歡波動較大的產品，怪不得加密貨幣及其他波動大的產品越來越受歡迎了，筆者很擔心假如有天連環爆破，傷害最大還是散戶投資者。

勸導大家不要炒賣是不太實際，但一定要量力而為，適可而止。打個比喻，一個沒有投資（例如股票）經驗的人卻去投資它的衍生產品，就像一個沒有爬山經驗的人去挑戰7,000米的高山，這是非常不智和危險。

建議投資者先要學習，了解多些不同投資產品回報和風險的特性才好嘗試。吸收過經驗，碰釘後應及早回頭，然後要有耐性做投資等待回報。經濟諾貝爾獎學家Paul Samuelson和巴菲特教導我們，投機往往蝕錢居多，建議投資時要分散，需要長時間才能令資產增值，欲速則不達。投資者雖然明白投機風險非常高，不是靠運氣，要做很多準備；但大部分人仍然想試，打算上幾堂課，買個電腦程式靠投機炒賣便會賺大錢，便會發達，真的這樣容易嗎？

炒賣要先具備的七大條件

從經驗所得，靠炒賣成功的例子寥寥可數，比例不多於5%，所以不賭為上。千萬不要以為自己比別人聰明或幸運，用辛苦錢去博，得不償失。

筆者過去從事期貨公司，證券公司，企業銀行和投資銀行的工作30年，算是了解外匯，期貨，股票、衍生和結構性產品；加上接觸機構、專業及一般投資者，再請教一些老行專，總結出那些成功的人具備投機者的特性，包括：

1／先做足功課，利用軟件及技術分析／落盤；

2／嚴守止蝕、止賺；

3／絕不溝貨，固定投資金額；

4／將投資當做戰場，訂好策略，切實執行指引；

5／機械式操作，沒有感情，跟從市場規律；

6／準備足夠資本；

7／具備良好的心理質素：耐性，謙虛，聆聽，敬畏市場，絕不炫耀。

要做到以上所有的條件才有機會靠投機發達，但我們真的具備嗎？要三思啊。