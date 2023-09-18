深圳遊 | 深圳羅湖KK TIME新商場開幕！推港人專屬每人每日¥200消費券！23間商店用得！教你做齊2件事登記攞著數

很多人假日北上，都會去深圳的商場走走，但如果你已經逛過深圳灣萬象城、海岸城購物中心、Coco Park等商場，不如試試今個月新開業的KK TIME！位於深圳市羅湖區的KK TIME在今個月開幕，除了普通的開業優惠之外，更特別為港人推出了專屬消費券，每人每日最多可領200元！即睇！

9月正式開幕的深圳新商場KK TIME位於深圳羅湖水貝片區，佔地10萬平方米，主打全生活購物中心，大家可以選擇坐地鐵地鐵3號線、7號線，所以交通十分方便。另外，KK TIME的商店類型有潮流生活、休閒娛樂、時尚運動、特色餐飲、珠寶高定，超多國內外的品牌都有。

圖片來源：KK TIME

圖片來源：KK TIME

圖片來源：KK TIME

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而大家一定知商場內有甚麼食店，商場KK TIME有多款特色美食，包括：港人必食的外婆家、人氣潤園四季椰子雞、太二酸菜魚、傳統潮汕風味的居竹•地道潮汕菜、粥底火鍋淘米撈中山脆肉鯇等等，包你來幾天都吃不完！

圖片來源：KK TIME

圖片來源：KK TIME

圖片來源：KK TIME

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而KK TIME在即日起至10月7日推出「港友專享」優惠，只要大家有「香港身份證」、「港澳居民來往內地通行證」，就可以到KK TIME商場L1客戶服務台登記做會員。成功登記後，每人每日都可以領取人民幣200元消費券：

⦁ 人民幣50元餐飲消費券：到店消費金額滿人民幣200元即減人民幣50元

⦁ 50元零售消費券：到店消費金額滿人民幣500元即減人民幣50元

⦁ 100元餐飲消費券：到店消費金額滿人民幣1,000元即減人民幣100元

大家可以在以下23間商店消費，再用以上消費券扣減！

飲食：

⦁ B1層 - 凱樂里冰室、良品鋪子

⦁ L1層 - 安佳堂

⦁ L2層 - 樂宴

⦁ L3層 - 外婆家、爐魚

⦁ L4層 - 79號漁船、居竹潮汕菜、蛙來噠

零售：

⦁ B1層 - 眼鏡88

⦁ L1層 - THE NORTH FACE、比華利保羅、MC.CHOICE、ZERO、九牧王

⦁ L2層 - SIEGO西蔻、KIKC、emu、綿棉麻譯、曬道、JOSINY卓詩尼、紫涵

⦁ L3層 - 迴力

不過要留意的是，領取完消費券後，大家就要在7日內使用，而每人每日只可以拿一次！

活動詳情及細則：

圖片來源：KK TIME

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地址：深圳羅湖區筍崗街道水貝一路與水田一街交叉口

交通：深圳地鐵3號線水貝站、7號線洪湖站

詳情按此