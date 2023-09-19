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19/09/2023

「縱深防衛」心驚肉跳，台灣家長憂心忡忡

#台灣 #2023年國防報告書公布 #縱深防衛
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　台灣軍方上星期公布「2023年國防報告書公布」，雖然在島內未引發政治人物激烈討論，但不少有小孩或即將當兵服役的家長，看了卻憂心忡忡。因為報告書提出新的防衛方法，除了家門口就是戰場外，台灣人可能要作重大犧牲戰到最後一兵一卒。

 

　　報告書中第二篇提及戰力時，將軍事戰略分為3部分，分別為「防衛固守」，確保領土安全；「重層嚇阻」，結合區域聯防；「縱深防衛」，以不對稱作戰思維推動「重層嚇阻」。其中「縱深防衛」內容，看得不少人心驚肉跳。

 

台軍的「縱深防衛」戰略就是要在島內打游擊戰拖延戰事。

 

　　今年首度獨立出現「縱深防衛」章節，詳述為彌補台灣島防衛縱深不足，軍方在既有濱海與灘岸防衛戰力基礎上，整建機動、小型、人攜式及智慧（AI）武器裝備及無人機暨其防禦系統，快速提升不對稱戰力。

 

　　另外，透過將義務兵役服役期，從四個月延長為一年，達成強化固守性與戰略持久目標。

 

　　國民黨立委就點出，所謂「縱深防衛」，簡單說就是放棄領土，誘敵深入，消耗敵人攻擊動能，切斷補給，伺機反攻。「縱深防衛」的關鍵，就是「空間」，歷來多是大面積國家採用，例如蘇聯防禦納粹，二次大戰時中國「以空間換取時間」抗日。

 

　　但台灣面積那麼小，縱深的距離非常短，意思就是用血肉長城去抵擋解放軍的進攻。所以軍方對「縱深」的構想，不是廣袤領土，而是利用一座座城鎮，一棟棟建物，使用各種「人攜式」武器，築血肉長城！未來除了義務役之外，後備軍人也要充當長城的一部份。

 

　　早在去年，陸續有美國學者和退役將領提出，台灣的國防策略應該將決戰點從台灣海峽以至阻止敵軍登陸，改變為培養台灣民眾打游擊戰，進行長期抗戰。美國海軍研究所（U.S. Naval Institute）旗下刊物發表了安全事務專家的文章，建議在解放軍佔領台灣後，美軍應協助台灣組織反抗軍，且破壞台灣資訊監控的設施。

 

　　今年3月，美國白宮前國安顧問歐布萊恩（Amb. Robert O'Brien）訪台時公開表示，台灣應該教全民使用武器，讓數百萬人都會使用AK47步槍，並在全台警察派出所裝設刺針飛彈。

 

　　顯然民進黨當局非常接受歐布萊恩的建言，蔡英文不但在同月21日頒給他頒授「特種大綬景星勳章」，軍方今年的「國防報告書」更進一步將美國學者一連串的「毀台論」做法編寫成戰略。

 

蔡英文下令研發軍用無人機配合「縱深防衛」作戰構想。

 

　　過往每當台海局勢緊張時，外國傳媒都驚訝台灣民眾為何那麼淡定。其實和我同年紀、尤其是曾當過兵的朋友都覺得，以台軍的能力，戰事不會超過一星期就結束，傷亡也不會太嚴重。然而「縱深防衛」戰略公布之後，就是另一回事了。

 

　　島內不少專家認為，美國要求台灣調整防衛策略，是以俄烏戰爭為著眼點，因此新戰略目的就是要拖長戰爭，讓中國大陸消耗國力，以台灣人戰死沙場來繼續維持美國的偉大利益。

 

　　台灣大張旗鼓的應美國要求改變防衛戰略，雖然說是要增加解放軍攻台的代價，讓北京領導人出兵前三思。但孫子兵法有云：故善攻者，敵不知其所守。既然知道你會如何防守，大陸是不是就會按照美國和台灣預想的方式攻台？答案不言而喻。

 

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