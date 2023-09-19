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19/09/2023

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

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    吾港吾知

    有營養得黎又輕輕鬆鬆一齊瘋嘅節目。總之關香港事嘅，我哋都會同大家八到盡，分享真正香港地嘅味道同回憶。

     

     

    吾港吾知

吾港吾知，今日港啲事。今次我地會帶大家去沙田，講下沙田事，睇睇沙田公屋靚樓。

 

大家可能都知，70年代香港開始發展新市鎮，而沙田就係當中嘅第一批。但可能唔講唔知，其實沙田嘅第一條公屋邨就係瀝源邨，咁點解會用呢個名？瀝源係咩意思？瀝源邨仲有咩咁威，出咗《賭神》同《小時候》等等經典電影電視劇？

 

跟我地入去瀝源邨，你會知道更多沙田呢區嘅更多冷知識，即刻睇片！

 

 

影片網址：https://youtu.be/KSJlNUHW2Hw

 

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 更多內容：

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

https://youtu.be/6NsonkfzbcA

 

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

https://bit.ly/46fNjXB

 

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

https://youtu.be/XocK_CRIfn8

 

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

https://youtu.be/5M2mK139S5w

 

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