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19/09/2023

【KK星期二】JPEX案惹疑慮 投資加密貨幣有乜注意事項？︱港股牛皮 萬八點變阻力？︱內房股後市會點走？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　虛擬資產交易平台JPEX事件持績發酵，警方昨展開大規模行動，搜查多間加密幣找換店，共拘捕4男2女，涉嫌串謀詐騙，並指不排除有更多人被捕。截至昨日下午2時，警方共接獲1408名人士就相關事件報案，涉及金額約10億元。事件暴露出香港相關監管有何問題？散戶想參與虛擬資產交易有咩需要留意？港股昨日挫252點失萬八關後，今早高開11點後曾倒跌近百點，報17832創近四周低，之後掉頭回升，半日好淡爭持，僅升3點，成交喝有409億元，投資者入市態度審慎，萬八點成為阻力區？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/1H-Ayj1DMmY

 

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