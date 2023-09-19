降血糖養生好物：玉米鬚煲水飲有助降血糖、降血壓！中醫：配粟米淮山煲湯健脾養陰！兩類人小心食

中國南北飲食文化素來大有不同，北方喜麵食，南方以米飯爲主食。然而，《黃帝內經》中提出「五穀為養」的膳食原則，五穀所指乃稻、黍、稷、麥、菽。新石器時代晚期之後，粟米取代了黍，成爲當時主要的糧食作物。粟米作為世界上古老的作物之一，曾被稱爲「外星植物」。據韋璐瑩醫師講，粟米一身都係寶，玉米鬚更可降血糖！

來自星星的植物

關於粟米的由來，一直眾說紛紜。有傳說指，粟米是外星人賜予古印第安人的禮物。粟米成熟時，果實被緊密地包裹在葉子裏面，除非被人爲推倒或人工播種，否則果實不會自行脫落完成自我繁殖，直到腐爛。

粟米一身是寶，右為乾玉米鬚。

自古藥食兩用

據韋璐瑩醫師所講，鮮粟米香甜多汁，能補充因主食精細流失的B族維生素和膳食纖維，有助於促進消化、防止便秘、控制體重，被稱為穀物中的黃金能量，可謂渾身都是寶。吃完的粟米，可以保留玉米鬚煲水飲。最早記錄在《鎮南本草》，民間常有用玉米鬚泡水喝來治療糖尿病。

玉米鬚降血糖

韋醫師指出，中醫學認爲玉米鬚味甘，性平；歸膀胱、肝、膽經，有清熱解毒、利水消腫 、利濕退黃的功效。玉米鬚是一種絲狀、光滑柔軟的纖維，顏色呈淺綠色或是黃褐色，作為中藥於秋季收穫粟米時一同採收。現代研究發現，玉米鬚中所含玉米鬚多糖、玉米鬚皂苷、玉米鬚總黃酮均有降糖作用，能改善糖尿病糖脂代謝，可延緩併發症。

玉米鬚哪些人不能用？

韋醫師提醒，玉米鬚雖然沒有毒副作用，但玉米鬚含大量硝酸鉀、維生素K和一些生物鹼類，具有降壓、利尿作用，建議低血壓人士及低血糖人士小心食用。玉米鬚水亦最好不要空腹喝，因空腹時血糖降低，飲用玉米鬚茶會適得其反。

幫助降血糖湯水推介

粟米淮山豬橫脷湯

材料：粟米1條、紅蘿蔔1條、玉米鬚1兩、淮山1兩、豬橫脷2條、豬瘦肉4兩、蜜棗 2粒、陳皮 1塊

做法：豬橫脷及瘦肉汆水、去脂膜、切件；其他材料洗淨，放入鍋內，加清水適量，武火煮沸後，轉文火煲2小時，加鹽調味即可

功效：健脾養陰，降糖止渴

被訪者韋璐瑩醫師

廣西中醫藥大學第一附屬醫院主治醫師，發表學術論文6篇，參與或主持國家、省級、廳級課題5項目， 世界中醫藥學會聯合會中醫藥文化專業委員會會員； 廣西醫院協會醫院文化建設專業委員會委員；廣西中醫藥學會中醫醫院管理分會委員；廣西預防醫學會醫學編輯專業委員會常務委員；廣西健康科普專家庫成員。擅長用中醫中藥調治慢性疾病。