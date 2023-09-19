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19/09/2023

【經濟不停學】 Alpha與Beta

#理財
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　　AlphaBeta在投資中經常被提及，兩者究竟代表甚麼，以及它們之間有何分別？

 

 

 

Alpha是什麼？

 

 

　　AlphaBeta都是同以衡量投資回報的指標。Alpha用於判斷一個資產是否優於相應的基準標的(benchmark)，例如一個共同基金的表現是否優於如標普五百這樣的指數。然而，實際上應該用來衡量超過特定風險所預期的回報，如果一個基金的表現優於一個指數的表現，可能是因為該基金承擔了比該指數更大的風險。

 

 

 

Beta是甚麼？

 

　　Beta則是衡量資產波動性的指標，用以評估風險及確定預期回報。如果一隻股票的Beta值為1.2，則可能被認為比基準標的之風險高出20%，故應以較高的預期回報來補償投資者。如果指數回報率為10%，該股票的回報率就應該是12%。如果該股票回報15%，額外的3%則被視為Alpha

 

 

 

Alpha的例子

 

　　Alpha常被用於基金界，以評估一個基金經理的投資技術。創造Alpha是一個基金經理的目標，因為這反映他們可以獲取的回報，超過了在特定風險下預期所得的回報。然而，即使一個基金經理可以在任何時間創造Alpha，但他最大的價值是能夠創造一個長期穩定的Alpha

 

 

 

Beta的例子

 

由於Beta用以衡量一項投資相對於市場的波動性，亦即市場的Beta永遠是1，當該項投資的Beta大於1時，表示相關投資較市場更加波動。相反，當該項投資的Beta小於1時，表示相關投資較市場的波動性小。

 

 

 

公式

 

r = R1 + Beta (Rm – Rf) + Alpha

 

 

 

r = 投資回報率

 

R1 = 無風險回報率(一般為3個月短期美國國庫券孳息率)

 

Beta = 相關投資的系統性風險

 

Rm = 基準標的之回報率

 

 

 

總結

 

AlphaBeta只是用以衡量風險及回報的方式，在進行投資前，你或會考慮採用這兩個指標去評估風險與回報，但重點是它們反映的是過去而非未來，假如要評估一個行業基金的表現，就應該以相關行業的指數作為基準標的，而非一個綜合指數去作比較。

 

《經濟通資深市場分析師　鄭廣復》

 

 

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