19/09/2023
iOS 17正式登場！一次過睇10大必用新功能︰靠近iPhone即AirDrop／待機模式變鬧鐘相架／報平安功能！全新Sticker櫃桶有咩用？附支援升級型號名單
Louise Yuen
Louise Yuen
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Text: Louise Yuen
iOS 17｜ Apple 繼上星期於發佈會公布 iPhone 15 系列 之後，全新 iOS 17 亦今日（19 日）正式上架，一口氣推出超過 10 個實用新功能，其中個人最愛把兩部 iPhone 靠近即可用 AirDrop 傳送相片或檔案，同樣方法亦可與朋友的 iPhone 同步睇片聽歌，超方便！大家都喜歡用相片自製 sticker，現在更可利用 live photo 製作成原況貼圖（sticker），並儲存入全新貼圖櫃桶！即睇 iOS 17 10 大新功能亮點。
iOS 17新功能｜01 自訂來電顯示畫面
上年推出的 iOS 16 增設自定鎖定畫面功能，今年 Apple 更把這玩法延伸至聯絡人的來電顯示畫面，大家在 iOS 17 可以預先挑選心愛靚相、Memoji 配搭字款，創作自己「聯絡人海報」。
以 AirDrop 傳給他人之後，將來你致電給對方時，對方電話上的來電顯示就變成你的海報了。
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