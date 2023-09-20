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20/09/2023

向港交所進一言

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　　港股近日低迷，原因之一是資金流走，但為甚麼資金會流走？就是無錢搵唄。商界就有句：殺頭生意有人幹，賠錢生意無人做。股票投資者，不光看股息，還要看日後股價能否持續增長。

 

　　不少人認為很有「錢」景的騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)今年初至今，股價無乜升跌。但中石油(00857)、中海油(00883)，由今年初至今已升逾40%。如果港股中多中石油、中海油這類股，則港股還用在萬八區爭持？

 

　　港股的挑樑主角，是不斷變化的。六、七十年代，港股的挑樑主角是紡織、製衣股；八、九十年代是地產股和銀行股；二千年是科網股。跟著是中概股、科技股，現在則是唔知投資乜股。

 

　　筆者不是講炒乜股，要炒，一定有得炒。筆者的「午市閒談」每天都推介三隻股，由7月3日至今，託賴累積逾140%盈利（表一）。但這都是炒，要快入快出，可以三更窮，五更富，天光褲穿窿，不宜轉身慢的投資者，更不合強積金的長線投資。港交所(00388)是否要考慮，考慮找些有「錢」景的公司來港上市？

 

 

　　搵乜股來好？華為近日成環球熱門，但亦應是投資界的「金」話題，因為華為肯定會帶動連串企業齊掘金。9月25日，華為有新產品發布會，其中一個新產品是問界新車，這架車的產業鏈核心股，見圖一。此消息於9月18日一出，相關A股已迭連漲停（表二）。這些股已在國內上升，港交所可否聯絡聯絡這些A股，幫助他們來港上市。此股南來，好過北水南來呀，因為北水可以今朝來，明天去。但北股一旦南來，以華為的實力、潛力與魄力，應可有十年、八年的「金」景，有益港投資者。

 

 

 

建議推華為概念股ETF

 

　　如果港交所無心此事，國內證券公司又可否做隻華為概念股ETF，以益街坊。

 

　　華為王者歸來，尚要一眾拍檔共同發展，極需資金。南來上市是最好集資以壯大發展，中央應督促中證監去成其事。相信一旦推出，環球資金都會來捧場，港股何愁寂寞。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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