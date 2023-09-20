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樓市亮話
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20/09/2023

﻿未買過樓的人才可以做樓市專家

#樓市 #買樓
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　我睇到一個post 話香港業主外強中乾，樓價唔升，所有業主都是負現金流，樓市是非常危險，我覺得很奇怪，負現金流是講持有物業的人，如果借貸太多，利息上升，租金收入少於利息支出，業主就會出現負現金流，最好辦法就是賣走一些物業，直至收支平衡，就冇所謂負現金流，就算樓價下跌，但如果業主沒有以物業借錢，就不會出現負現金流，在香港，大約有六成業主沒有按揭，所以，大多數業主不會出現負現金流。

 

　　有網紅話既然大家對負現金流有不同理解，不如開壇討論，我一口應承，多口問一句，那人的身份如何，戰績如何，正是棋逢敵手，如果大家相差太遠就無謂勉強，得到回覆是對手講得負現金流，一定是樓市專家，而且從未輸過，與我經常輸不可同日而語，最新一役中環中心就輸到貼地，對方咁講我亦無話可說，後來我發覺那位不是樓市，亦不是股市專家，而是幣市專家，多年前已經教人炒虛幣。

 

　　我覺得自己老貓燒鬚，點可能有人投資物業從未輸過，事件令我想起紙上談兵，戰國時代秦軍攻楚，當時趙國大將趙奢已故，由老將廉頗抵檔秦軍，廉頗大打打防守戰術，雖然戰況不利，但仍然令秦軍難越雷池半步，趙奢之子趙括熟讀兵書，並不同意廉頗的防守戰術，於是走去見趙考成王，一句說話就令到考成王將兵權交給他，當時趙括話廉頗雖然是名將，但亦輸過不少戰役，而他未輸過，趙括當然未輸過，因為他從未打過仗，紙上談兵的典故令我產生了一個問號，唔通那位從未輸過的樓市專家從未買過樓，如果係就大鑊，一定會俾人話我大蝦細俾屎喂，由此可見，如果單以輸贏衡量，從未買過樓的人才可以被稱為樓市專家。

 

 

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