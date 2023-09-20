利比亞悲劇，從分裂說起

屋漏兼逢年夜雨，利比亞這個國家已經四分五裂，現在再踫上暴風雨引發水霸崩堤，大洪水把該國東部德爾納沿地中海海岸一整個社區抹走，死傷上萬，這是近日最令人萬分心痛的新聞。在12年前的「阿拉伯之春」中，利比亞和敘利亞兩國分別陷入慘無人道的內戰，影響全球局勢，現在後者的動蕩稍歇，但前者早已分裂成東西兩邊政府，今次悲劇與分裂不無關係。

(AP)

原來利比亞連一個像樣的天文台也沒有，內戰把不少基礎基設摧毁，其他能殘存的亦日久失修，水霸便是一例。本來有人建議先把天文台修好，但附近軍閥割據，衝突連年，誰夠胆走入險境進行維修工作？因此過去12年以來缺乏準確的天氣報告，更不用說預警了。當水災爆發，不少居民就站在天蒼蒼地茫茫的土地上求救，怎知東部政府沒有一部救援直升機徹走他們，眼巴巴看著他們給洪水衝走。

人們開始懷念內戰前的利比亞。我的記億回到2011年的3月，當時利比亞開始動亂，我身在埃及開羅，與台灣來的女志工在她工作的機構辦事處裏閒聊，此時來了一名利比亞女孩，樣子清純，原來她是一位實習醫生，到開羅參加一個交流會議。

我問她：「利比亞開始亂了，回家會有困難嗎？」女醫生反問我：「是嗎？我想沒問題吧！」她似乎不大清楚形勢，我不想嚇她，其實我只是從其他西方記者身上獲取有關利比亞的消息，他們告訴我，班加西已落入反對派武裝手中，邊境開放，一大批守在開羅的記者正準備結隊前往，邀請我加入。

女醫生家在位於西邊的首都的黎波里，她說，首都居民一般有寬趟的家，至少有一架車代步，有不少家庭屋外停泊了好幾部汽車。當天氣炎熱時，連街道也懶洋洋的，他們愛留在家裏閒話家常。外界以為利比亞是伊斯蘭國家，對女性一定有諸多規範，但女醫生指著她自己，說：「看，我可以作世俗化打扮，自由當個女醫生……。」

她說著、說著，當我提到政治問題，她總是一臉惘然。時間隨著我們的交談流逝。我已記不起大家怎樣說再見，可是我一直惦念著她，她能否再回家？

到了2015年我在希臘雅典一個國際詩歌節，結識了一名利比亞詩人阿素爾，我好奇問阿素爾戰前的利比亞，他聳聳肩回說：「正常。雖然卡達菲是位殘酷獨裁者，但人民生活尚可，至少比現在好得多，現在我們甚麼都沒有了。卡達菲給女性不少權利。例如在大學，七成是女性，她們可自由選擇工作。」

我指鈙利亞政府不讓人民在公眾地方談政治，阿素爾則表示，2011年內戰前的10年，社會其實逐步在開放，利比亞人在公眾場合經常議論時政。那我好奇了，人民為何要起義？阿素爾說，「阿拉伯之春」給了人民浪漫的想像，加上西方急於政權轉移，宗教部落派系受到挑撥，其實利比亞人還未為民主準備好，結果起義很快給騎劫。」

「我不關心利比亞／就像不關心日本地震／我只關心利比亞難民船遇難／就像關心福島幸存者離鄉別井／我不關心利比亞／就像不關心日本的損失／我只關心哪個國家游行示威／就像關心日本核泄漏給世界造成的惶恐／我不關心利比亞／也不關心日本／我只關心我們自己／燃油又在漲價，海藻還能不能吃。」

------ 我不關心利比亞（利比亞詩歌）

「哈囉」，2015年在突尼斯下塌的酒店，這句招呼語，就這樣令我認識了好幾名西方記者。每天早餐，大家都坐在庭園忙於寫稿，翻看資料。一位瘦削的金髮女記者托葦，她竟告訴我，她駐守在利比亞。其實，她家鄉在倫敦，去年應微《利比亞先驅報》記者一職，之後便勇闖利比亞，還在首都的黎波里住下來。每天交談，她都告訴我很多有關利比亞超乎想像的故事。

托葦說，利比亞四分五裂，群雄割據，的黎波里政府只能管治首都。每個地方對自己國家都有不同看法。以首都為例，當地居民不會稱一一年那場群眾運動叫革命（revolution），他們叫起義 （uprising）；也不會稱卡達菲為獨裁者，他們稱為前領導人 。可是，在其他地方便不一樣。



事實上，利比亞人對部落的認同比對國家民族的認同更強，因此卡達菲上台後以鐵腕統治企圖統一國家，又欲以伊斯蘭社會主義作為建國基礎。他雖然令利比亞擁有非洲最好的生活水準，最高識字率，全部免費醫療和免費教育；婦女有較高的社會地位；黑人還獲得了在整個北非和中東地區中最平等的地位，但他用人為親，對異己手段殘酷，始終逃不出家族式和部落式統治，而利比亞這個國名也只不過是「卡達菲上教私人領土」的代名詞。

卡達菲在任期間一直搞泛阿拉伯聯盟或泛非聯盟，都失敗告終，無法凝聚民心，更何況在利比亞歷史上，分裂是常態，而且先後經歷了奧圖曼帝國和意大利殖民統治，內部一早存在矛盾。卡達菲雖以鐵腕壓住，可是最後敵不過08年金融海嘯帶來的經濟危機，一直和他不咬玄的美國自然趁你病取你命。

在2016年美國大選期間，卡達菲再度被熱論，因為希拉莉與卡達菲之死有密切關係。事實上，在2011年，時任總統奧巴馬當初原本反對軍事介入利比亞，但希拉莉想打，一直在背後推動，最後成功得呈，換言之，利比亞戰爭可謂是希拉莉的秘密戰爭。

「維基解密」創辦人阿桑奇曾在一次訪問時表示，在希拉莉被揭的電郵裏，已為這個事實提供了文證。他說，她派了她最喜歡的代理人悉尼•布魯門撒爾（Sidney Blumenthal）參與其事。在「維基解密」發表的33000封希拉莉電郵之中，有1700多封中唯一的題材，就是利比亞。侵略的原因不僅是利比亞有廉價石油。希拉莉相信幹掉卡達菲、推翻利比亞國家，是她可以用來為總統大選助選的政績。

一場利比亞戰爭，造成了數以萬計的死亡，同時亦讓聖戰分子有了個重要基地。本來利比亞面對地中海，曾經是非洲這個瓶子的軟木塞，即使非洲多年內戰製造了不少問題，始終沒有大規模難民湧往歐洲，而過去的利比亞可算是扮演維護地中海秩序的角色。

可是，現在除了製造大量難民，歐洲受衝擊之外，在北非地區的軍火流動也在非洲其他國家造成不穩，但是，利比亞國家本身已經失去控制出入境人員的能力。卡達菲生前曾這樣說：「這些歐洲人轟炸利比亞、企圖毀滅利比亞，以為自己在幹甚麼？沒有利比亞，洪水般的非洲移民和聖戰分子將會走進歐洲。」事情確實就是這樣發生了。

既然如此，西方針對卡達非治下的利比亞原因何在？如果阿拉伯國家的主權，一個接一個被攻佔，帝國和殖民主義便會再次有機會顯露其猙獰面目。但當利比亞內戰影響到地區安全，國際各方組織過去努力斡旋，終在2020年推動東西敵對兩邊簽署了永久停火協議，結束內戰，但不表示解决矛盾，分裂仍然存在。

自今次水災發生後，利比亞老百姓受夠了，高呼要統一，不要分裂。雖然東西兩邊政府本著人道主義就水災第一次通力合作，但那一邊願意放棄權力？團結，談何容易。