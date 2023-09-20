登上天星小輪「世星號」歎半島英式下午茶！在海中心歎招牌鬆餅、草莓卷兼呷香檳！無敵海景、現場音樂、AR濾鏡同小熊打卡，Chill！

較早前先後夾擊香港的十號颱風和黑色暴雨，為我帶來不少影響，除了所住村屋的後樓梯變了水舞間（慘呀），還有多個有趣的餐飲活動都通通被迫推遲……

其中一項正是香港半島酒店全新一季的「維港半島經典下午茶」，這個literally聽天由命的餐飲活動，真的要望天打卦。

點解食個下午茶都要看天氣大爺嘅面色？因為「維港半島經典下午茶」與平日坐在半島酒店大堂茶座享用的是完全不同，它只限於周六及周日供應，而且顧客必須要預先在網上／以電郵／打電話預訂，然後在指定日期和時間登上天星小輪環保渡輪「世星號」，在船裏一邊享用下午茶一邊飽覽維港景色，因此當日天氣和海面狀況是很關鍵的先決條件。

幸好，颱風及黑雨過之後的日子，雖則尚有間歇性暴雨、黃雨或紅雨，但整體來說的天氣還是可以，以至在某個天陰陰、帶雨點的下午，我和三位朋友終於可以登上「世星號」，準備享用一次別開生面的英式下午茶體驗。

In case you don’t know，尖沙咀天星碼頭都頗大，既有一部分提供普羅大眾服務而設的渡輪班次，也有一部分是讓私人或企業團體的包船上落客，客人記得預早向半島酒店問清楚登船住置，否則像我某位烏龍朋友，來到碼頭一時間未看到適當登船處，愈是緊張就愈是找不到，弄得抵步時一身大汗兼急促氣喘，好唔高貴、好唔半島囉！

去到尖沙咀天星碼頭，細心望望，就可看到有身穿制服的半島page girl指示客人登船位置。

稍作登記再攞枱號之後，各位客人便排隊輪候登船。

表面地看，半島下午茶是值得品嘗，但天星小輪經常都可以乘搭，又有乜咁特別呢？特別在這艘「世星號」並非平民裝置，由登船的升降板以至室內的玻璃窗均是高貴的半島式裝潢，由舒適座椅也有小餐枱，完全滿足手機族的打卡欲，加上前後共105分鐘的船程，讓客人有足夠時間去感受這獨特經歷。

在登船時，升降板難得鋪上半島酒店日地氈，各位客人都想拍攝留念。

經過十號風球、黑色暴雨等延誤，我們終於可以登船啦。

趁其他客人尚未登船，先拍拍船上的現場環境佈置。

鄭重推薦大家甫上船後，立即跑到船頭霸個好位置，拍攝一張像是獨佔船頭甚至整艘船的圖片，這個機會真的好難得，平日閣下乘搭天星小輪或任何渡海輪，大概都難有如此一期一會的機遇，何況此艘是期間限定的「半島小輪」，當然要拍個夠本。

還是第一次到天星小輪可以獨霸船頭位置。

有一種獨霸這艘「世星號」天星小輪的印象，好鍾意囉！

謝謝現場一位朋友替我拍攝這張角度特別的靚相。

我必須要隆重地說個清楚：我參加的那次是特選VIP體驗，每位登船客人都獲得繡上客名字的半島小熊，真是氹得一船VIP客人（e.g. Me）極度開心，覺得好peronalized好貼心窩心……而平時的「維港半島經典下午茶」亦沒有此項服務提供，據說就算肯付錢都恕未能做到。不過呢，我總覺得凡事都可以有例外 —— 若果是入住半島酒店總統套房的貴客兼熟客想登船享用下午茶，又如果是一間國際大公司付大嚿錢話要包船做派對齊齊下午茶，這個Personalized Peninsula Bear真的不做嗎？我估未必囉！不過呢，絕大部分情況下都會拒絕，勸大家死咗條心啦。

今趟屬特別招待，因此每位客人都獲得繡上客名字的半島小熊，正常的「維港半島經典下午茶」不設此項服務㗎。

登船的第一件事，固然是不斷拍照，然後就準備吃喝。理論上，開船之後才會奉上英式下午茶，但船未開之前，還是可以先喝free-flow香檳，價錢都很合理，以半島御用的The Peninsula Champagne Brut by Deutz為例，每位收$388就可以任飲，以在酒店餐廳開香檳的價錢來衡量，是非常value for money。

甫登船立即加錢點選free-flow香檳，是半島御用的The Peninsula Champagne Brut by Deutz。

「世星號」尚未開動，大家都先來乾一杯慶祝一下。

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