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20/09/2023

香港夜繽紛 | 八達通10.9推9pm後消費回贈！單一消費滿$200或以上即賺！最多可賺幾多？即睇計劃推廣期、詳情

#香港夜繽紛 #回贈 #用餐 #Jetso #好賞嘟獎賞計劃 #中小商戶 #著數 #八達通 #銀行賬戶資金轉賬費用 #商用版八達通 #購物消費
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Text: Kennis Wong

　　隨著香港夜繽紛活動啟動，不少商場、交通優惠陸續登場！八達通卡有限公司（八達通）於10月9日亦會推出「好賞嘟賞食賞買晚晚嘟」活動，所有會員在晚上9時或之後到商戶單一消費滿指定金額，就可以獲得回贈！名額有限，睇定活動詳情，諗定想買甚麼，到時賺取回贈！

 

以八達通消費滿$200即獲回贈！最多可獲$100！

 

　　八達通日前宣布將於10月9日至11月30日推出「好賞嘟賞食賞買晚晚嘟」活動，所有好賞嘟獎賞計劃會員在晚上9時或之後，在所有接受八達通付款的零售商戶（交通及泊車消費除外），只要以已連結的實體或手機八達通，單一消費達$200或以上，即可獲5%增值額回贈，即是每筆交易起碼有$10回贈，最多可獲$100！名額有10萬個，大家想好要買甚麼，一到10月9日即刻可以「嘟八達通」消費賺回贈！

 

（圖片來源：八達通App截圖）

 

登記好賞嘟獎賞計劃會員詳情

 

1. 必須是八達通銀包持有人

2. 登入八達通銀包後，可按「好賞嘟」，然後按「參加」以連結你的八達通

3. 選擇你喜愛的商戶並加入他們的推廣活動

4. 可使用八達通在指定商戶用餐、購物消費等，同時賺取電子印花或獎賞

 

中小商戶都有著數！新記商用八達通獲豁免銀行手續費

 

　　要提高以八達通消費氣氛，中小商戶亦要有商用版八達通！新申請使用商用版八達通App的商戶，可獲豁免首6個月銀行賬戶資金轉賬費用。各位店主可以積極考慮申請，推動八達通消費！

 

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