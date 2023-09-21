執筆時，美聯儲局尚未有議息結果。事到如今，鮑威爾就像雨後爬出馬路的蝸牛，不淹死或曬死，也可能會被車輾死。鮑威爾續加息，美股必死；不加息，維持高息環境，經濟會被悶死；減息，即是跪低投降，美聯儲局醜死。不過，無論怎死，還不及債息升至16年來高位（圖一），以及一眾美股前天先「死」為敬（圖二至圖四）。

耶倫日前表示，沒有跡象顯示美國經濟正陷入衰退。不過，美國現有逾1.2萬名汽車工人正在罷工，工會領袖揚言談判如無實質進展，行動勢將延續，但福特卻以裁員600人回應，態度強硬。無論如何，3大汽車製造商加薪，都為美通脹更添壓力。罷工持續，對美經濟固然不是好事，美股也將趨跌。

美國經濟真的如耶倫所說無問題？看美國零售消費股，例如Nike（美：NKE）、Dollar Tree（美：DLTR）的股價或可知一二。有人甚至說，連全球牙膏市佔率高達四成的高露潔（美：CL）總銷量都跌了3%，美國乃至全球的經濟又怎會好？

負債重影響消費

這個從牙膏銷情看經濟盛衰的方法有多準確，尚待研究，但預期美國學生將於10月起，須重新開始清還學生貸款，便會直接打擊美國消費市場。今時美國有數百萬人欠學貸，總額高達1.57萬億美元（下同），每名貸款人平均負債逾3.7萬元。

美國許多貸款人自2020年3月獲准暫緩還款後，反而借更多的錢，包括車、樓、信用卡等貸款，他們較期間繼續還款的美國人，平均多了約1800美元（圖五）至約5.5萬美元（約42.6萬港元）的負債。既然有數以百萬計的美國人負債這麼重，必會損害當地消費型的經濟。

此外，針對美國福特、通用及斯泰蘭蒂斯(Stellantis)這3家汽車製造商的罷工持續，主要是因為工會與製造商在加薪方案中有很大分歧。無論罷工結果如何，3家製造商肯定會加薪，而加薪將進一步提升特斯拉在電動車領域的成本優勢。

特斯拉終會受害

根據行業數據，以上3家製造商的勞工成本（工資連福利），平均為每小時66元，特斯拉則為45元，勞工成本比它們少逾三成。雖說特斯拉的成本優勢在今次汽車工人罷工中將更凸顯，但最終亦必受影響。

據招聘網站Glassdoor估計，特斯拉的技術人員平均時薪介乎23至32元美元（下同）之間，但在加州的工廠招聘廣告中，待遇已不同，技術員的時薪已增至24到67元不等，還另加現金、股票等獎勵，以及其他福利。

美國康奈爾大學勞資關係研究專家惠頓(Arthur Wheaton)直言，今次汽車工人成功爭取到更高工資，可能便會在特斯拉組織工會，給特斯拉帶來加薪壓力。

今次汽車工人罷工其實是美國打工仔對新科技、對自動化，威脅自己飯碗的反彈。美國很多企業正擬用新科技取代工人，又怎限於汽車製造？荷里活編劇、演員與製片商長達數個月的抗爭和罷工；美國西岸碼頭工人今年6月罷工，在重新談判時就投訴，碼頭的機械人數量激增。此外，即使航機已十分自動化，但美國航空業工會仍反對將機組人員由兩人減至一人。各產業進一步以AI、科技進行自動化，已是大勢所趨。

與以生產傳統能源汽車為主的製造商相似，上日（20日）美國的能源股表現也差勁，例如能源指數ETF（美：XLE）、西方石油（美：OXY）就分別跌0.93%及0.77%，但也不要以為美科技股會向好，上日強如微軟（美：MSFT，跌0.12%）、亞馬遜（美：AMZN，跌1.68%）；英特爾（美：INTC，跌4.34%）、台積電（美：TSM，跌0.74%）、英偉達（美：NVDA，跌1.01%）等均無一倖免。

英偉達業績疑篤數

英偉達近日被一名分析員爆料，指它今年第二季營業額135億元可以比市場預期的112億多出23億；比第一季增長88%，按年增逾100%，是因為一間名為CoreWeave，從事AI雲計算服務供應的客戶，買英偉達的產品H100 GPU，然後再把GPU拿去抵押給貝萊德、黑石等金融機構，借了23億元再去埋單，谷高營業額。

那分析員指英偉達其實是CoreWeave的大股東，故CoreWeave取貨有優先權，遂可用貨抵押來融資，但其他客戶就無貨，市場極度缺貨，GPU價格就不斷升。就這樣，英偉達左手賣給右手造業績，貝萊德、黑石等不是不知，只因它們也持有英偉達的股票，可以賺更多，所以就難怪他們願意與CoreWeave蛇鼠一窩了。

美科技股近日表現已差強人意，還加上英偉達這類「篤數造假」的醜聞，股價就更雪上加霜。納指在AI熱潮的推動下，曾引領美股上升，但自7月以來，投資者普遍預期美聯儲局將長期維持高息環境，令納指較7月18日的高點下跌了約3.9%。

此外，美銀客戶的流動資金報告顯示，截至上星期五（15日）的一周內，美科技股的贖回規模最大；花旗則表示，投資者正為美科技股進一步下跌作準備，可見美銀行對美科技股未來也不樂觀。

美經濟及美股有難，投資者還有甚麼選擇？明天（22日）續。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)





