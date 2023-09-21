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21/09/2023

【比比星期四】美國一如預期暫停加息 幾時減息？｜港股逼近8月低位點部署？｜盤點十一黃金周概念股

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國聯儲局議息後宣布維持利率不變，符合市場預期。不過會後聲明加強了鷹派立場，利率點陣圖顯示，官員們仍然預計今年底再加息一次，美債息率再升，納指收挫1.5%。港股昨日挫逾百點後，今早低開89點後跌幅不斷擴大，曾跌237點，低見17648點，距離8月低位17573點只有不足百點。今次的議息結果將如何影響股市表現？港股連跌多日，勢將破8月底？隔夜美聯儲局發布鷹派指引，人民幣續走軟，官方中間價較市場預測強逾1300點，走勢將如何左右港股的表現？內地十一黃金周，比比將會盤點相點概念股！

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Ydafmia57CQ

 

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