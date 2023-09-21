冒牌月餅出沒注意！半島、美心奶黃月最多假冒易中伏？海關教3招分辨月餅真偽

臨近中秋，又是時候吃月餅。海關近日發現有人利用社交平台售賣冒牌月餅，並先後檢獲 49 盒懷疑冒牌月餅，估計市值約 $1.6 萬。海關人員昨日（20 日）於記者會上指，相關月牌分別為半島酒店迷你奶黃月餅及美心流心奶黃月餅，主要抄襲正貨包裝的外觀設計和註冊商標，到底應怎樣分辨月餅真偽？

分辨真假月餅方法｜ 01 最佳食用日期

海關在記者會上提到，半島及美心正貨月餅的最佳食用日期均為為 2023 年 10 月 9 日以前，而懷疑冒牌月餅則有不同到期日，大家可多留意包裝上的食用日期。

分辨真假月餅方法｜02 防偽標籤

另一個分辨方法就是從包裝上的防偽標籤入手，兩個品牌的防偽標籤均有獨特編號，不會重複，大家只要以手機掃描二維碼，便可以連結到特定網站，驗證貨品真偽。冒牌月餅雖有防偽標籤，但其編號有所重複，二維碼也會連結至偽造網站，與官網有明顯分別，且不能透過指定應用程式檢驗。美心的標籤則會同時顯示該二維碼首次被查詢日期及時間。

分辨真假月餅方法｜03 月餅包裝盒

冒牌美心月餅的包裝盒外觀雖與正貨相似，但正貨包裝盒有細緻的凹凸紋；冒牌貨則只有平面印刷的設計，盒面沒有凹凸紋，與正貨有明顯分別。