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22/09/2023

再送你8厘息的基金

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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　本欄第一次上線時，我推介了一隻息率7厘的基金給大家參考，那就是安聯的收益及增長基金。

 

　　現在過了大約一年半，這段期間，美國接連大幅度加息，令到以科技股為主要投資對象的基金受壓（今年的情況已經好轉），該基金在這段時間大約下跌了一成四（推介時的價格是9.2美元，9月20日收報7.8617）。

 

　　再者，安聯收益及增長基金由今年4月份起減了派息，由每月派0.06美元減至現在的0.055美元，減幅大約8%，令到以當日大約9.2美元買入的投資者，息率由7.8厘降至大約7.2厘。

 

　　雖然仍然是派7厘息的基金，但感覺總是不太好。而且，也有不少投資者是在9美元以上買入的，她們的息率可能不足7厘呢！當然，如果妳是在9美元以下才買入，息率就會高一點，可以接近8厘或以上。

 

　　我絕對同意，買派息基金的投資者，最想做到的當然是基金價格平穩，而派息也穩定，甚至有增長。如果以這兩點來衡量，安聯的收益及增長基金過去年半的表現，確實令人稍稍失望。

 

　　還有一點值得一提，就是過去一年左右，安聯收益及增長基金的派息成分中，有頗大程度是從「資本」中撥付。我在本欄已經解釋過，單憑以「資本」來派息，也不一定是壞事，因為「資本」也可以包含上個財政年度派剩的「可分派淨收益」。

 

　　但如果某基金持續一段長時間都是主要以「資本」來分派股息，尤其是長期都以100%資本來派息，則可能有問題了。

 

　　當然，安聯收益及增長基金不致於此，只不過，在過去近一年的時間內，安聯收益及增長基金的每個月派息中，總有一半左右是從「資本」中撥付，這是值得關注的。

 

　　既然安聯收益及增長基金的表現值得關注，市場上還有沒有其他基金可以取代？我可以告訴大家，自由市場之下，當然會有其他基金跟安聯的基金競爭，今日我想推介另一隻派息基金給大家，這隻基金我會用「有過之而無不及」來形容。

 

　　這隻基金就是由富蘭克林鄧普頓管理的「富蘭克林入息基金」。以現價計，該基金的息率有8厘以上，跟現時的安聯收益及增長基金一樣，因為兩者都在過去一年半左右下跌了。總之，以現價計，兩者最新的息率都是8厘多一點。

 

　　但富蘭克林入息基金在過去一年多都沒有減過派息，如果以長時間計，她的派息是持續增長的，即是加息多過減息。

 

　　而且，更重要的是，以現價計，富蘭克林入息基金比發行價只低了幾個巴仙，但安聯收益及增長基金則跌了兩成左右。換句話說，如果你在該基金成立之時便買入，確實可以收到8厘左右的利息。

 

　　至於這隻富蘭克林入息基金是怎樣做到長期穩定派息，以及她的其他資料，下次再續。

 

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