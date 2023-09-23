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23/09/2023

家常食譜｜冬蔭功薯仔炆雞翼！香辣惹味送飯一流

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  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

    Facebook： John Rocha鹹蝦燦
    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
    網站

    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　薯仔炆雞翼是一個非常入屋的菜式，其實除了香港之外，在日本、韓國都有不同的方式去做薯仔炆雞翼；今天我就會做一個泰國版的薯仔炆雞翼，做法容易，應該再次令你食指大動！

 

食譜作家、料理導師
John Rocha鹹蝦燦

 

 

　　相信平日大家煮冬蔭功，都會到超市買懶人料理包，夠方便嘛！一次我發現這種懶人包除了用來煲湯，還可以煮出不同菜式，就如今次為各位介紹的泰式薯仔炆雞翼！薯仔炆雞翼應該是很多朋友都喜歡吃的一道家庭料理，今次我將泰國料理中一些慣常用的食材融合在這道港式家庭料理菜式中，不用多說，就是驚喜的味道，用來送白飯更是一流！

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

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