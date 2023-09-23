家常食譜｜冬蔭功薯仔炆雞翼！香辣惹味送飯一流

薯仔炆雞翼是一個非常入屋的菜式，其實除了香港之外，在日本、韓國都有不同的方式去做薯仔炆雞翼；今天我就會做一個泰國版的薯仔炆雞翼，做法容易，應該再次令你食指大動！

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

相信平日大家煮冬蔭功，都會到超市買懶人料理包，夠方便嘛！一次我發現這種懶人包除了用來煲湯，還可以煮出不同菜式，就如今次為各位介紹的泰式薯仔炆雞翼！薯仔炆雞翼應該是很多朋友都喜歡吃的一道家庭料理，今次我將泰國料理中一些慣常用的食材融合在這道港式家庭料理菜式中，不用多說，就是驚喜的味道，用來送白飯更是一流！

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