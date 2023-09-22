  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
立會透視鏡
FOCUS政經范局政是有心雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

22/09/2023

JPEX風波，政府、證監、議員責之何在？

#立法會 #JPEX #證監會 #監管 #虛擬貨幣 #虛擬資產 #專業投資者
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　JPEX風波，短短一個星期已經愈演愈烈，所涉範圍橫跨娛樂圈、投資圈以及政圈。前兩個圈Tina 唔多在行，不過可以講，喺政圈產生嘅風波，一啲都唔細。

 

(證監會官網截圖)



　　成件事第一個矛頭當然係直接證監會，特別係證監會第一次同警方出嚟開記招，態度畀市民嘅感覺就係想開脫自己監管不力嘅責任。無錯，證監會發現JPEX疑似有問題嗰陣，佢地的確係無任何監管權力，但有金融圈子嘅政圈中人就批評，證監會呢個講法同佢地一直以來對待持牌人士有好明顯嘅落差。政圈中人就話：「每次召你去見佢，往往都係高高在上，用望住賊仔嘅眼光望住你，用審犯嘅語氣去質疑你，驚死你去呃投資者咁；如果證監會好似對持牌人士咁對待JPEX，雖然當時無任何監管權力，但最起碼見到有詐騙成分，係咪都應該盡早通知警方去開File呢？成件事證監係責無旁貸！」
 
　　監管者係證監，政府嘅角色當然就係睇實證監去做好佢地嘅本份。不過政圈中人都話，證監會過去咁多年可以話係「山寨王」，自視極高，話就話政府喺佢地之上，但其實證監會面對政府嘅一啲意見或者提醒嘅時候，更可能係會當「聽唔到」，或者係用自己嘅方式去處理。政圈中人指出，政府其實養咗唔少「獨立王國」，最主要係佢地大多係財政獨立，唔使年年問政府拎撥款，財大自然氣粗。亦令到喺關鍵時刻，政府都無能為力；而政府往往無做好監管「監管者」嘅角色。
 
　　至於立法會，講實在，立法會喺審議虛擬資產平台法例上有無做好議員嘅本分，亦的確成疑，最起碼一年嘅過渡期之中存在住灰色地帶，令到不法之徒有機可乘，當日審議過程肯定就無把好關。另外睇返資料，原來本來條例草案係只容許專業投資者參與，但因為多位議員提出質疑，話會影響虛擬資產喺香港嘅發展而要求政府修訂，最終就令到法例有所寬鬆；雖然呢方面無論有無鬆到，Tina覺得騙徒都一定係會大小通吃，結果都係一樣，但依家睇返，議員當初審議法案係咪又真係無認真睇清楚法例呢？有無幫市民同投資者把好關呢？
 
　　政圈中人相信，今次事件仲會有排燒，重頭戲就要睇10月9日立法會財經事務委員會上加插討論，睇下證監、政府同議員會唔會擦出新火花。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

我要回應

更多立會透視鏡文章

你可能感興趣

#立法會 #JPEX #證監會 #監管 #虛擬貨幣 #虛擬資產 #專業投資者

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk