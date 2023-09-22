JPEX風波，政府、證監、議員責之何在？

JPEX風波，短短一個星期已經愈演愈烈，所涉範圍橫跨娛樂圈、投資圈以及政圈。前兩個圈Tina 唔多在行，不過可以講，喺政圈產生嘅風波，一啲都唔細。

(證監會官網截圖)





成件事第一個矛頭當然係直接證監會，特別係證監會第一次同警方出嚟開記招，態度畀市民嘅感覺就係想開脫自己監管不力嘅責任。無錯，證監會發現JPEX疑似有問題嗰陣，佢地的確係無任何監管權力，但有金融圈子嘅政圈中人就批評，證監會呢個講法同佢地一直以來對待持牌人士有好明顯嘅落差。政圈中人就話：「每次召你去見佢，往往都係高高在上，用望住賊仔嘅眼光望住你，用審犯嘅語氣去質疑你，驚死你去呃投資者咁；如果證監會好似對持牌人士咁對待JPEX，雖然當時無任何監管權力，但最起碼見到有詐騙成分，係咪都應該盡早通知警方去開File呢？成件事證監係責無旁貸！」



監管者係證監，政府嘅角色當然就係睇實證監去做好佢地嘅本份。不過政圈中人都話，證監會過去咁多年可以話係「山寨王」，自視極高，話就話政府喺佢地之上，但其實證監會面對政府嘅一啲意見或者提醒嘅時候，更可能係會當「聽唔到」，或者係用自己嘅方式去處理。政圈中人指出，政府其實養咗唔少「獨立王國」，最主要係佢地大多係財政獨立，唔使年年問政府拎撥款，財大自然氣粗。亦令到喺關鍵時刻，政府都無能為力；而政府往往無做好監管「監管者」嘅角色。



至於立法會，講實在，立法會喺審議虛擬資產平台法例上有無做好議員嘅本分，亦的確成疑，最起碼一年嘅過渡期之中存在住灰色地帶，令到不法之徒有機可乘，當日審議過程肯定就無把好關。另外睇返資料，原來本來條例草案係只容許專業投資者參與，但因為多位議員提出質疑，話會影響虛擬資產喺香港嘅發展而要求政府修訂，最終就令到法例有所寬鬆；雖然呢方面無論有無鬆到，Tina覺得騙徒都一定係會大小通吃，結果都係一樣，但依家睇返，議員當初審議法案係咪又真係無認真睇清楚法例呢？有無幫市民同投資者把好關呢？



政圈中人相信，今次事件仲會有排燒，重頭戲就要睇10月9日立法會財經事務委員會上加插討論，睇下證監、政府同議員會唔會擦出新火花。