北上消費優惠 | WeChatPay HK聯乘30個深圳商場推港人專屬獎賞！火鍋店滿￥100減￥50 / 大派￥10現金券 / 港幣結算免手續費

中秋連國慶的長假期將至，大家可以北上吃喝玩樂幾天喇！WeChat Pay HK宣佈即日起至10月15日聯乘超過30間深圳人氣商場，推出港人專屬2大獎賞，全面覆蓋餐飲、娛樂，甚至可以￥128就可享價值￥880頭髮護理洗吹造型等美容理髮服務！即睇有咩啱使優惠著數！

WeChat Pay HK用戶有福了！即日起至10月15日使用WeChat Pay HK可享2大與深圳超過30間商場聯乘的獎賞！覆蓋的6大地區可以說是深圳最熱門的旅遊地方，有福田區、羅湖、南山、寶安、龍華及龍崗區，多個人氣商場，如星河WORLD·COCO Park、One Avenue卓悅中心，連最新開幕商場、位於羅湖的KK TIME都有份！

（圖片來源：WeChat Pay HK）

WeChat Pay HK優惠 ︳ 獎賞1：超過30個深圳人氣商場優惠券任拎！

只要由即日起至10月15日在WeChat Pay HK跨境遊頁面點擊「我」，再到「服務」、「跨境遊」，選取心水商場，即可揀選及領取聯乘商場提供的商戶優惠券，領取後向店員出示有關優惠券，或複製優惠碼直接跳轉至商戶小程序兌換就可以使用！

（圖片來源：WeChat Pay HK）

優惠券包括餐飲、休閒娛樂及美容理髮等，當中最抵的有位於KK ONE的凑凑火鍋·茶憩，有消費滿￥100減￥50的優惠！如果有時間又想轉換一下髮型，不妨到One Avenue卓悅中心的碧爾絲美髮沙龍以優惠價￥128享受價值￥880頭髮護理洗吹造型，價錢相差700多元，值得一試！

部分優惠推介：

深業上城

1. 餐廳金鴨季：全單95折優惠券

2. 餐廳深圳星怡會：滿￥300減￥50

福田星河COCO Park

1. 飲品茉莉奶白：￥3優惠券（小程序下單）

2. 餐廳錢塘潮：滿￥100減￥8 （可疊加使用，最多可用10張）

One Avenue卓悅中心

1. 飲品找茶友：￥9.9 購買指定飲品（到店使用）

2. 美髮碧爾絲美髮沙龍：優惠價￥128享價值￥880頭髮護理洗吹造型

KK ONE

1. 餐廳凑凑火鍋·茶憩：滿￥100減￥50

2. 餅店吉姆大師傅：滿￥20減￥5

福田卓悅INTOWN

1. 餐廳潤園四季椰子雞：￥199竹笙馬蹄椰子雞二人餐套餐（原價¥282）

2. 休閒漢仁宮：￥299購買特高科足道療程一次（原價￥409）

卓悅匯

1. 餐廳蛙小俠：優惠價 ¥130.45 購買原價￥171蛙小俠雙人餐

2. 娛樂橙天嘉禾影城：港客觀影專屬折扣—特效廳影票 ¥59

深圳灣萬象城

1. 餐廳蔻蔻椰：￥13.9 加購海南粉椰水

2. 餐廳LAVO TAPAS&BAR：滿￥300減￥50代金券

南山京基百納廣場

1. 餐廳粵菜王府·海鮮·茶市：￥100元代金券（限大廳午市堂食）

2. 餐廳朝和極上居酒屋：滿￥298減￥100 （每桌每次可用兩張）

前海卓悅INTOWN

1. 餐廳黑旨燒肉：菜品92折優惠券

2. 餐廳魂·手握：免費海膽冰淇淋券

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