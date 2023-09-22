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22/09/2023

中秋2023｜中秋浪漫打卡好去處！大澳漫天燈飾裝置亮燈／湖邊賞10米巨型月亮＋放水燈／走入傳統月兔燈籠

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　　吃過中秋飯，與家人朋友一起出外賞月玩燈籠是指定動作！早前介紹過 5 個最佳賞月地點，今次為大家整理 4 個最浪漫的中秋打卡好去處，大埔 Lake House 再度開放白鷺湖，讓大家在月下坐住小船賞 10 米高巨型月亮伴月兔；黃大仙又設放大版傳統玻璃紙月兔燈籠，任大家走入其中打卡影相，還有大澳的漫天燈飾裝置及灣仔利東街浪漫燈海，共度美好時光。

 

Read More︰中秋節2023 | 天文台公開中秋賞月最佳時間角度！編輯推介5大賞月地點：最新茶果嶺海濱／熱鬧維園綵燈會／港版邁阿密草地吹海風

 

中秋好去處2023｜01 大埔 Lake House︰湖邊賞10米巨型月亮伴月兔

 

　　大埔 Lake House 是近年中秋的人氣好去處，今年再以「月之星圖」為主題，在湖邊大草地擺放了高達 10 米的巨型月亮裝置，旁邊還伴隨 5 米高月兔及多個可愛小兔，絕對成為一大打卡位。大家不只可以乘船遊湖賞月，白鷺湖同時也化身成許願湖，讓大家於湖邊許願放水燈，畫面超夢幻。

 

（圖片來源︰Lake House）

 

（圖片來源︰Lake House）

 

（圖片來源︰Lake House）

 

「白夜星辰」太空主題裝置（圖片來源︰Lake House）

 

月之星圖2023
地點︰大埔滘紅林路 2 號 Lake House
日期︰2023 年 9 月 21 日至 10 月 2 日
開放時間：6:30pm-11:30pm（最後入場時間 11pm）
收費︰入場劵 $50／位，或套票「星之光影」 $90／位（包入場劵一張、許願水燈一盞）、「披星戴月」$120／位（包入場劵一張、許願水燈一盞）、「繁星之旅」$150／位（包括入場劵一張、20分鐘賞月小船通行証一張）
電話︰9103 9467（只供 WhatsApp 聯絡）
網址︰www.lake-house.co/dear-luna-2023

 

下一頁︰大澳不辦大型花燈節！街上仍能賞漫天燈飾裝置

 

 

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