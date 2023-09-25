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25/09/2023

真正的投資者

#傳銷講座 #投資 #騙局 #常識
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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　近日JPEX風波愈演愈烈，涉及款項與受害人數眾多。若有緣成為小弟的長期讀者，本身對投資應有相當了解，或已成為一個真正的投資者，投資成績再差，也鮮會成為這類騙案的受害人。我在想，受害人當中，有多少是小弟的聽眾或讀者呢？暫未發現，相信即使有，也未必會表明，始終因貪與蠢而被騙，並非一件風光事。

 

　　然而，小弟也曾被騙，故事要說回大學時候，當時被宿舍樓友推薦參加一些傳銷講座，講座後被分派到與職員一對一面談。一個20歲未有見過世面的大學生，持有數張信用卡，聽到什麼「上線」、「下線」、「核子分裂式的回報」，就這樣購買了萬多元的傳銷產品。當年入世未深，對傳銷毫無概念。

 

　　當時對投資亦沒有概念，被推銷時聽到的投資概念，就是「推舊錢落去，就會有回報，而且愈早推愈好」。主動收入賺錢的過程需要勞力與努力，但被動收入賺錢的過程不用做什麼，這是錢搵錢，就交給錢去勞動吧。估計九成以上的公眾對投資的理解都是這樣不勞而獲，未有真正認識投資是什麼一回事。

 

　　由於大部分人並非真正的投資者，騙徒設計陷阱騙局很易辦，重點是要編作一些似層層的高回報計劃，讓他們放錢進去便可，因為他們並不會或不懂去了解這些計劃背後的原理，亦不怕這班人有任何常識去篤爆騙局。再加上名人效應、朋友聯繫，推銷時更得心應手。

 

　　真正的投資者會透徹了解明白自己的投資項目，絕不會不做任何功課就把錢投進去。例如買一支股票，會花時間研究其背後的那家企業如何賺錢，分析它的前景，價值與價格的比較。分析研究可以出錯，投資理論可以過時，投資可能會損手，但若認真對待投資的話，對這類騙案應能絕緣。

 

　　記得金融海嘯，巴菲特買入高盛的10厘優先股，最終高盛沒有出大事，該項投資亦獲利甚豐。其實，投資高盛之前，雷曼高管曾邀請巴菲特入股雷曼，他卻拒絕了，避開了害死雷曼公司內的古怪炸彈，所靠的並非什麼金融技術知識，而是對推銷他的雷曼高管問了一個常識問題。

 

　　巴菲特聽完雷曼高管說完後，問：「你說得這麼好，你自己買了多少？」

 

　　雷曼高管回應竟是：「沒有」。

 

　　投資者最高境界，並非什麼技術、膽量之類，而是常識。常識未必能令你發達，但能讓你避開大禍。

 

　　星期六 (10月30日 晚上22:30)

　　就是匯君3.5周年Live，大家可以於小弟最近幾條匯君影片處留問題，匯君收集後會在live處逐一回答。時間過得真快，匯君在小弟平台每週分享已三年多，所謂日久見人心，能不為名利地持續分享財務知識超過三年，實在難得。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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