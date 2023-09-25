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25/09/2023

聯儲鷹派暫停，債務肆意攀升

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

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　　歐洲央行剛剛唱完一出「鴿派加息」，美國聯儲局就來了一出「鷹派暫停」，儘管唱腔截然相反，情節演繹各有不同，劇本結局卻大體一致。兩大央行想表達利率週期接近見頂，但不要指望息口會迅速下滑，政策利率水平會在高位持續比市場預期更長的時間，即「high for longer」。英格蘭銀行也在幾乎連續兩年加息之後，首次停止加息，也同樣拒絕宣佈加息週期已經結束，同樣明示減息未必很快到來。

 

 

　　全球利率政策進入了新的篇章，全球股市上周卻紛紛回落（中國除外），主要工業國的國債遭到拋售，美國兩年期國債利率上升到2006年以來的最高水平。美元指數竄上今年高位，歐元、日圓、英鎊、人民幣匯率紛紛大幅貶值。油價回落，大宗商品表現參差，金價和銀價走位靚麗。聯儲局言論令恐慌指數VIX跳漲了近兩個百分點，仍處歷史低位，不過看得出市場有點不淡定。美國國會兩院的對峙繼續著，政府本週末停擺的機會迅速上升，上次「破冰」的關鍵人物麥卡錫這次受到黨內鷹派的牽制，他的騰挪空間不大。

 

　　「Don’t fight the Fed」（不要和聯儲局作對），是華爾街上代代相傳的經典名句，背後沉澱著血淚和悲劇。鮑威爾再次證明這句話的真實性、重要性。聯儲局一直警告通貨膨脹居高不下，就業市場依然火熱，政策利率很難作出下調，但是市場不相信。從芝加哥期貨市場的利率期貨價格回望，市場今年初時候預期春季減息，3月時候預期夏季減息，6月時候預計年內減息，9月時候預計明年春季減息。可惜迅速減息的預期被居高不下的通貨膨脹、火熱依舊的就業市場和韌性十足的消費熱情證偽，鮑威爾為首的公開市場委員會就毫不客氣地打臉了市場。

 

　　本次FOMC會議最重要的不是利率決定，而是預測調整。利率點陣圖顯示今年還有一次加息，市場多少有點失望，不過這與半數以上經濟分析師的預測接近。反而將明年底的利率預測調到5-5.25%，比6月會議點陣圖的4.5-4.75%高出整整50點，多數決策者相信減息是一個非常緩慢的過程，要到2026年Fed Fund Rate才回落到中性的2.75-3%水平。這樣的利率路徑是基於對增長前景的判斷，6個月前聯儲局預測2023年經濟增長為0.5%，如今則調整到2.1%。

 

　　市場vs聯儲局的擂臺賽上，市場在2022年判斷通脹時候贏了一陣，2023年判斷增長便輸給了聯儲局。筆者看來，市場的核心失誤是對就業市場的韌性估計不足，對通脹帶出的漲工資慣性估計不足，對服務業的加價能力估計不足。出現這個失誤不足為奇，因為上世紀八十年代初之後就沒有發生過此類型通脹，這一代經濟學家都沒有經歷過如此陣仗。聯儲局並不比市場更聰明，他們也沒有見識過這場景，只是無需如市場那樣作出前瞻性判斷，摸著石頭過河心態之下犯錯機會自然較小。筆者個人以為，美國利率水平已經夠高，通脹下滑勢頭明顯，假以時間經濟可以重回均衡。點陣圖所描述的最後一次加息，其實是一個保險，萬一數據超預期的話尚有政策調整空間而不至於衝擊市場信心。

 

　　筆者認同聯儲局對經濟形勢的判斷，美國經濟在軟著陸中，陷入衰退的機會逐漸消失。如無意外從經濟增長的角度看，不需要政策利率很快下調。不過這一切的假設是「如無意外」的話。從政府停擺的「小插曲」，到明年寫字樓債務還款高峰，意外總會有的，只是不知道什麼時候鑽出來。筆者看來，聯儲局走向減息更可能是由事件觸發的，而不是由增長引起的。

 

　　據國際金融協會（Institution of international finance）公佈的數據，全球主權債、公司債和個人債的總額，截止今年年中達到307萬億美元，這是歷史新紀錄。主要的新增債務來自美國、日本、英國和法國，恰好是這幾年濫發貨幣最嚴重的地方。全球債務GDP比率，上升到336%。這是人類歷史上前所未有的債務負擔（疫情期間由於GDP萎縮出現的技術調整除外）。

 

　　槓桿率大幅上升，同時資金成本也大幅上升，畫出了一條不和諧的風景線。債務比率上漲最快的是政府債，直升機撒錢製造出龐大的財政赤字，這筆開銷曾經由央行通過擴張資產負債表來消化。然而，如今各大央行紛紛縮表，資金成本更是飆漲，政府的花錢欲望卻沒有改變，財政赤字尾大不掉。這是一個簡單的物理學問題，要麼政府改弦易轍，要麼央行重操舊業。貨幣政策何去何從，大家自己判斷。

 

　　本周最大看點是美國參眾兩院能否在月底前分別通過預算法案，否則政府開支將受到衝擊，公務員工資可能暫停。數據方面美國PCE最重要，汽油價格上漲和收入提高可能令PCE與核心PCE雙雙反彈。歐元區9月通脹也重要，關乎ECB是否結束加息週期。中國的PMI能否折射最新政策刺激，以及日圓貶值對東京CPI的影響也要留意。

 

　　本文純屬個人意見，不代表所在機構的官方觀點和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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