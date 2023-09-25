加密貨幣世界，香港一手爛牌點打？血淚屍骨成山，都是一刀切管理的錯？

對於年輕投資人來說，投資股票、外匯、期貨、債券太老套，太老千，以英國而言，45%年輕人人生首次投資都是狗狗及比特幣走勢。

2020年至今的全球金融市場，雖然歷經肺炎的疫情影響，不過美國3大指數還是在這一年當中創下亮眼的成績，而除了大市指數的表現之外，還有比特幣。

那傳統世界又該如何回擊？冇可能了。

誤解：比特幣是洗錢工具，只適合黃賭毒，是黑市交易的最佳媒介，所以它不可能合法。

事實：全世界最大的洗錢媒介是甚麼？美元。全世界最匿名的洗錢媒介是甚麼？現金。所以現金最應該取締不是麼？事實：黃金有沒有主權信用背書？沒有，那各國政府為甚麼要儲備？當然，黃金有大的共識基礎，那麼共識從哪裡來的？為甚麼共識是對黃金，而不是鐵、銅、貝殼或者是一張紙？因為黃金的自身特性，我就不贅述「初中知識」了。

比特幣還沒成為那麼大範圍的共識，不代表它不會成為，因為它的眾多特性都比黃金更優秀——人們往往是在事後才看得到一些東西，而不習慣在看到以前就預判未來。

目前，Binance平台上支援362種數字資產，Coinbase 220種，大部分都是加密世界最優良的幣種，全世界加密資產的託管體系裡，Binance 也佔到了53%左右。

2021年，以比特幣為代表的去中心化金融世界開始長大，可以正大光明的在全世界流通。而那些沒有在Binance, Kraken, Coinbase上面獲得上市的資產，就有可能被認為是灰色資產。如果再進一步，美國利用好Coinbase 這個親生仔，在此基礎上，建立起一個數字資產世界的銀行、投資、證券、債券、地產、NFT、保險、期貨等各方面的金融體系，在加密貨幣世界再造一個華爾街。

相對於傳統的金融體系，這可是一個真正沒有邊界的金融帝國。它的威力，遠超今天華爾街猶太人編織的金融網路。

今天，Coinbase的每日交易量已經超過$9億美元，擁有超過5,600萬位用戶。如今市值20B，媲美當年上市的Airbnb與Facebook。不是Nasdaq給了Coinbase資本，而是Coinbase給了納斯達克一個未來。

金融帝國香港曾是一個進可攻退可守的咽喉要地。2008年，美國《Times》週刊文章《三城記》中提出了紐倫港（Nylonkong）這個名詞。紐約、倫敦、香港三座城市的合體，紐倫港構架的金融網主導了世界經濟，是全球化的典範。不要說甚麼北上深廣，更別說甚麼海南、澳門。

香港原本其實有4條煙一手好牌，非常漂亮。2008前，無論在甚麼樣的領域，只要不管得太多，香港企業總能走在世界前列。

只是一刀切的管理，反而失去了對加密貨幣世界的定價權。當然，這責任完全歸咎於某個人或者某個所謂的管理機構。在數字資產加密貨幣的世界，其實是石器時代。

香港百年，除了華人的智慧、勤勞、百折不撓的毅力，更曾有一國兩制的有利條件，同時無數專業人才為之打拼。只要不亂來，就是一個掘之不盡的洗錢金山。

在未來世界，加密貨幣世界的公司數字資產總值，只怕不會比現在Nasdaq低，它的總體市值不會少於萬億級別。如果香港擁有一家世界級加密貨幣交易所，相當於再造一個香港聯合交易所。只是，今日的香港，已經滿目瘡痍。

至今為止，香港不知道做了些甚麼？血淚和屍骨成山，加密貨幣世界，一手爛牌點打？