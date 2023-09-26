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26/09/2023

一日服廿種藥丸

#退休 #理財 #健康 #藥丸 #天然食物 #感恩 #飲食 #飲食習慣
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

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　　步入人生後期三份一，最重要係乜（其實幾時都最重要！）？正是健康。因冇健康，即變乜都冇！

 

　　但健康一如所有世間得來不易的事，要「投資」，要「經營」，不能等天掉下來，樹生出來。

 

　　50歲時，我已開始每日服廿種「藥丸」，至今仍日日如是，故此20年後的今天，托賴，仍行得走得，食物及水入得出得（經身體！）。

 

　　廿種藥丸係乜？今日全面公開：

 

　　一、半粒血清素，平衡腦內荷爾蒙，以免抑鬱症及驚恐症復發；二、膽固醇藥。控制膽固醇水平，以免塞心臟血管（當然不能單靠藥，也絕對不能胡亂大吃大喝）；三至五、三種血壓藥。醫生配方，互相平衡，維持血壓正常時間在140/90水平。

 

我每日服五種實體藥

 

　　以上五種，是實體藥物。之外，另加15款非實體「藥物」，必須天天準時有恒心服用：

 

一定要日日運動，自選最適合的一種

 

　　一、運動。最重要是能出一身汗，排毒。另外，拉筋30分鐘，令身體每部份柔軟，減少筋骨退化收縮，維持平衡力防跌。 因長者一跌，必百病叢生，難以重拾健康。

 

　　二、節制飲食。無論日夜，口吃7分飽。少糖少鹽少油，盡量遠離不正常的調味品。

 

水果蔬菜是最佳腸胃「藥」

 

　　三、多吃青菜水果，連渣及皮食，以清腸胃。

 

一笑解千愁，身心都健康，更人見人愛

 

　　四、笑。對人笑，對自己笑。對人笑，增進友誼及歡樂氣氛，大家減壓。對自己笑，是對自己友善仁慈，對抗外邊世界的複雜無情。

 

　　五、多吃天然食物。任何人工食物及醃製食物，皆加入大量化學物品，令其組織柔軟及入味，這類違反天然的泡製法，絕對有礙健康，或令人血壓升高，或癡肥，或損害器官。

 

 熟睡補充能量，勿過度貪名利權而令自己壓力過大而失眠

 

　　六、睡得足夠睡得好。睡得不好，通常有兩個原因。第一是太多牽掛，來自工作，來自金錢，來自感情……這些，多是在自由選擇之下「攞嚟」的。例如對權利的追求，遠超自己所能負荷。故要學習放下。另外，近年發現，腸胃內的菌 失調，也會令人失眠，大家可以請教這方面的營養師專家。

 

　　七、晨早太陽。記住，不是10時以後的「惡毒太陽」！柔和的陽光，對心情、對皮膚對及吸收維他命，皆有幫助。

 

　　八、愛自己。這個，大部份人會做，不必解釋。

 

 

懂得愛人，懂得感恩者，一定會得到幸福人生

 

　　九、愛別人。對家人，對喜歡的朋友，盡情去愛，恩愛令人內心温暖，令人快樂。快樂有助健康。

 

　　十、感恩。萬事非必然。能夠正正常常過活，已是一種恩賜。若有「加料」，更應懂得感謝上天，又或賜予你的人。

 

　　十一、勿記恨。恨是一種毒素。多數大病的人，皆與體內毒素分泌有關。忘恨，宗教有幫助。

 

　　十二、冥想。每日定時靜下來獨處，洗滌心靈。

 

　　十三、準時有規律地飲食。這對腸胃尤其重要。

 

　　十四、多交知心朋友。關心別人幫助別人，與及，被關心，被幫助，皆快樂泉源，有益身心。

 

　　十五、多喝水。人乃水做，需要不時補充！

 

　　祝大家天天健康快樂！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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