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25/09/2023

戲院優惠｜10.1國慶全港戲院半價睇戲！IMAX、4DX有份！即睇10月上映新電影名單

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Text: Louise Yuen

　　睇戲好消息！香港戲院商會將於國慶當日推出「10.1 半價睇好戲」活動，全港 64 間戲院不論任何放映場次、任何格式，包括 IMAX、4DX、CGS LASER，於 10 月 1 日當日統統劃一半價！

 

 

 

　　預計當日上映的電影接近 80 套，除了近期人氣的《威尼斯謀殺案》、《詭修女II》、《奧本海默》，當然還包括 10 月上映的新戲︰《A.I.創世者》、《The Moon：緊急營救》、《封神第一部：朝歌風雲》、《我們的十八歲》、《我的麻吉4個鬼》、《恐懼鬥室X》、《汪汪隊立大功　超班大電影》、《紮職2》等。

 

 

　　同時，一般戲院常設的長者首場優惠、小童、學生、長者票價均提供半價優惠，即10月1日當日除包場及特備節目以外，所有票種均提供半價，不過當日所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠就不適用了。

 

 

 

　　如果想預先購票，各大院線及戲院將於 9 月 27 日正午 12 時後陸續於戲院票房及網上售票網頁公開發售，每人每次最多限購 4 張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準（除ACX Cinema @北角匯戲院 票房於下午14：00開始營業及寶石戲院將於9月30日起預售外）。

 

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