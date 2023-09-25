  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
辦公室政治
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

25/09/2023

職場盜賊 |剽竊大家開會的成果，變成一個人功勞！搶風頭之餘打擊對手，沒有硝煙的戰爭你身邊有無？

#管理 #職場小貼士 #辦公室政治 #報告 #辦公室貼士 #計劃書 #presentation
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　一年， 機緣之下，幫了大學工作朋友的忙。

 

　　他們做一本特刋，苦苦掙扎，換將又換兵，換兵又換將，拖了幾年，到了死線前一個月，仍然亂作一團。

 

　　朋友苦不堪言，知我做過出版人，向我求救。剛好有空，先看看。當時輾轉之下接了這個爛攤子的是我舊公司，那編輯小姐還是我之前請的。於是講的要求，她基本跟得上，結果在死線前趕及完成。

 

　　特刋發布當晚，主禮嘉賓是副校長，再三在台上多謝我，而且在特刊上還印上我有份協作的名字。那一夜，大家看見刋物，都雀躍萬分。之後，他每次見到我，都特別親切。

 

　　繼後，他們要做周年紀念刊物，是項世紀工程，很自然找我幫忙。他們成立一個工作小組，有副校長、管理高層和校友，一起討論周年紀念刊物的主題、內容方向和表達形式等。

 

　　期間每星期都開會，深化討論，凝聚共識。我亦協助先做了一輪research，並以此為基礎，撰寫一份計劃書，目標兩年半內完成。

 

　　好了，到計劃書面世，會議早上9時開會，還邀請了幾個著名校友出席。我提早半小時上去，準備了用PowerPoint 去present。

 

　　8時55分， 朋友氣沖沖的走進會議室，說：「Professor M 搞甚麼鬼啊！ 8點47分發封電郵出來。」

 

　　我不知道她說甚麼，因為我不是他們大學裏的人，沒有收到電郵。

 

　　到了9時，大部分人到了，只有Professor M未到。主持會議的副校長沒說話，大家都在等。我仍搞不清楚發生甚麼事時，Professor M出現，手裏拿著一大疊文件，說：「我剛打印了份計劃書出來。」然後分派給我們。

 

　　今日不是由我present我的計劃書嗎？怎麼他會做一份計劃書呢？

 

　　他派完他的計劃書之後，不待主持會議的副校長說甚麼，已經開口發話。副校長唯有說先讓Professor M講講他的看法。

 

　　看他的計劃書，根本上就是我們開了幾個月會凝聚的共識，主題和內容方向，跟我準備要present 的都大同小異。只是他沒有具體執行計劃和初步layout 設計罷了。

 

　　之前他每次開會都不講話，只低頭寫筆記，就是人前人後那副君子模樣，真料想不到，他竟然做出這樣的事來。

 

　　講得直接一點，他就是剽竊了我們開會的成果，變成是他一個人的功勞。

 

　　開會的人，大家都有頭有面，又是同事，明知他這樣做也沒法哼一聲。何況當時有校友在，他們不知就裏，對計劃書連聲讚好。

 

　　我則盤算著怎樣去present一個與他「大同小異」的計劃書，幸好，他講得興奮，其他人又叫好附和，談了兩個多小時，會議也夠時間結束。

 

　　朋友也好，主持的副校長也好，其他幾個一直有參與的高層也好，大家都知道發生甚麼事，卻也有點無能為力。

 

　　開完會，大家避而不談我仍未present的計劃書；我亦樂得「清閒」。

 

　　過了一段日子，朋友叫我繼續幫手，我婉拒了。即使我不求名利，也懶得和Professor M打交道。

 

　　若項目按我們設想推展，肯定會十分成功，光環亦在朋友和副校長頭上，所以Professor M 的盤算是搶了風頭之餘，還可打擊我朋友。他根本不在乎做不做得好這項目，他在意的是不讓別人去做。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

我要回應

更多辦公室政治文章

你可能感興趣

#管理 #職場小貼士 #辦公室政治 #報告 #辦公室貼士 #計劃書 #presentation

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk