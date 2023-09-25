職場盜賊 |剽竊大家開會的成果，變成一個人功勞！搶風頭之餘打擊對手，沒有硝煙的戰爭你身邊有無？

一年， 機緣之下，幫了大學工作朋友的忙。

他們做一本特刋，苦苦掙扎，換將又換兵，換兵又換將，拖了幾年，到了死線前一個月，仍然亂作一團。

朋友苦不堪言，知我做過出版人，向我求救。剛好有空，先看看。當時輾轉之下接了這個爛攤子的是我舊公司，那編輯小姐還是我之前請的。於是講的要求，她基本跟得上，結果在死線前趕及完成。

特刋發布當晚，主禮嘉賓是副校長，再三在台上多謝我，而且在特刊上還印上我有份協作的名字。那一夜，大家看見刋物，都雀躍萬分。之後，他每次見到我，都特別親切。

繼後，他們要做周年紀念刊物，是項世紀工程，很自然找我幫忙。他們成立一個工作小組，有副校長、管理高層和校友，一起討論周年紀念刊物的主題、內容方向和表達形式等。

期間每星期都開會，深化討論，凝聚共識。我亦協助先做了一輪research，並以此為基礎，撰寫一份計劃書，目標兩年半內完成。

好了，到計劃書面世，會議早上9時開會，還邀請了幾個著名校友出席。我提早半小時上去，準備了用PowerPoint 去present。

8時55分， 朋友氣沖沖的走進會議室，說：「Professor M 搞甚麼鬼啊！ 8點47分發封電郵出來。」

我不知道她說甚麼，因為我不是他們大學裏的人，沒有收到電郵。

到了9時，大部分人到了，只有Professor M未到。主持會議的副校長沒說話，大家都在等。我仍搞不清楚發生甚麼事時，Professor M出現，手裏拿著一大疊文件，說：「我剛打印了份計劃書出來。」然後分派給我們。

今日不是由我present我的計劃書嗎？怎麼他會做一份計劃書呢？

他派完他的計劃書之後，不待主持會議的副校長說甚麼，已經開口發話。副校長唯有說先讓Professor M講講他的看法。

看他的計劃書，根本上就是我們開了幾個月會凝聚的共識，主題和內容方向，跟我準備要present 的都大同小異。只是他沒有具體執行計劃和初步layout 設計罷了。

之前他每次開會都不講話，只低頭寫筆記，就是人前人後那副君子模樣，真料想不到，他竟然做出這樣的事來。

講得直接一點，他就是剽竊了我們開會的成果，變成是他一個人的功勞。

開會的人，大家都有頭有面，又是同事，明知他這樣做也沒法哼一聲。何況當時有校友在，他們不知就裏，對計劃書連聲讚好。

我則盤算著怎樣去present一個與他「大同小異」的計劃書，幸好，他講得興奮，其他人又叫好附和，談了兩個多小時，會議也夠時間結束。

朋友也好，主持的副校長也好，其他幾個一直有參與的高層也好，大家都知道發生甚麼事，卻也有點無能為力。

開完會，大家避而不談我仍未present的計劃書；我亦樂得「清閒」。

過了一段日子，朋友叫我繼續幫手，我婉拒了。即使我不求名利，也懶得和Professor M打交道。

若項目按我們設想推展，肯定會十分成功，光環亦在朋友和副校長頭上，所以Professor M 的盤算是搶了風頭之餘，還可打擊我朋友。他根本不在乎做不做得好這項目，他在意的是不讓別人去做。