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26/09/2023

人才是企業永續重要元素！紐約梅隆銀行：重點培養年輕人！6招增加員工幸福感

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　　國際之間的人才爭奪戰近年顯著升溫，人才對於企業與組織的永續性尤其注重。有甚麼策略比起銀彈更能吸引人才，而且更具長遠效果？

 

紐約梅隆銀行國際部主席Hani Kablawi表示，自己曾經是難民，現時一方面致力將DE&I文化融入職場，以管理層身份推動，另一方面則透過教育和就業機會來支持難民。（陳永康攝）

 

　　紐約梅隆銀行（BNY Mellon）的國際部主席Hani Kablawi近日接受本報專訪時分享，過去數年，企業把人才策略聚焦於培養年輕人才；另透過其他6大招數（見表），增加員工幸福感和敬業度。

 

　　吸引及挽留合適人才對公司而言是一個持續性的策略，Hani Kablawi指出，「我們應該深思熟慮如何招聘、招聘誰、如何留住人才、如何培養和提拔人才。」而相關策略亦涵蓋BNY Mellon各級管理人員，過去數年一直以培養年輕人才為重點。

 

 

培育青年領袖 提供晉升平台

 

　　其中，不僅努力為青年領袖（Emerging Leaders）提供機會，讓他們在公司內承擔更多責任，作為優先事項。而且，需要由校園招聘開始，從招攬年輕、有抱負的應屆畢業生入手，為他們提供內部培訓、發展和晉升的平台。

 

　　以近幾年在亞洲市場的部署為例，他表示：「除了在校園提供入門級課程，也大幅增加了實習生錄取人數。這一大批實習生，他們最終也獲得了在BNY Mellon的工作機會，成為公司一分子，為他們提供邁向成功的工具，以及許多發展機會。」

 

　　全球人才戰持續的情況之下，作為一間擁有239年歷史的公司，要保持一個吸引並留住人才的僱主品牌，內部文化與創新，也是一大關鍵，深深影響著不少職場中人，以及正要踏入職場的年輕新血們加入公司的意願。

 

　　Hani透露，「我們是一間年收入達160億美元（約1,250億港元）的公司；為93%《財富》百強企業，以及89%的全球百強資產管理機構提供服務。」面對這類型和規模的平台，需要在技術和彈性方面進行投資，並且按照風險管理原則來「有紀律地管理自己」。該企每年在科技方面的投資佔35億美元（約273億港元），用於改善投資管理和投資服務。

 

數碼化引入機器學習 AI運作

 

　　在內部運作亦有引入人工智能（AI）工具，以開源工具（Open Source Tools）帶入新功能、預測分析和作其他替代方案，並且在可控制和有秩序的情況下，引入AI和機器學習，「讓我們更敏捷、以更低成本，進行數碼轉型之旅。」期望提高工作質量，同時助力員工去專注更高價值的工作。

 

　　他認為在市場波動和充滿危機時期，該企業務依然不斷湧現，皆因在穩定和可靠性，以及風險管控方面，均投入了大量資金，「同時投資於創新以為行業注入新的構思及創新，例如數碼資產、數據和數碼解決方案、財富及技術創造力等。」同時，藉此吸引不同人才，「既有校園人才、初入職場人才，也有資深人才。」

 

　　他指出：「吸引人才的最好方法就是讓這些事情順利進行，要保持可靠、靈活彈性和做好風險管理，保持創新，繼續投資技術。」

 

團隊靈活變陣 應對各種挑戰

 

　　此外，該企亦有推動靈活工作環境，包括推行混合辦公模式及隨處工作（Work From Anywhere，WFA）等特別員工福利，讓員工享有更大自由度。

 

　　他又透露，現時有部分員工會選擇每周五天都在辦公室工作，小部分全職在家工作，而大多數員工都是實行混合辦公模式。「我們已推行一些特別的員工福利，例如他們每年最多可以有兩星期的時間，選擇Work From Anywhere。」

 

　　早在疫情期間，該團隊已培養Work From Anywhere的能力，靈活地變陣，應對不同挑戰。他認為，此舉除了提高生產力，還能增加了員工幸福感和敬業度。「我們希望員工投入，並致力為公司工作，所以我認為實現這種平衡（推動靈活工作環境）非常重要。」

 

　　他解釋：「我們需要行業內的專家，他們是由外到內（outside in）思想家，會思考客戶戰略、客戶優先事項、客戶難題，並將這些內容帶回公司，並努力確保我們的能力和解決方案都適合客戶的需求。」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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