國慶優惠 | 10.1餐飲、交通、玩樂著數懶人包！過千間餐廳有優惠！人均$100食片皮鴨、炆龍躉／太空館、科學館免費開放／輕鐵、港鐵巴士任坐

國慶假期快到！早前特首李家超宣布10月1日將有一連串戲院、交通、商場及餐飲等優惠，讓大家在國慶正日一同外出消費，好好享受假期！之前就跟大家分享了戲院優惠，今次就集合了餐飲及交通方面優惠，讓大家用盡所有著數！

今年7.1香港回歸日，飲食業界公布逾1,000間餐廳的限定優惠，反應十分熱烈，幾個月後的國慶再次推出餐飲著數，今次更有約1,705間餐廳參加。編輯特選幾個抵食優惠讓大家參考，更多餐廳折扣請看完整名單！

國慶優惠 ︳ 1. 酒家圍菜7折大減價！人均低至近$100食片皮鴨、炆龍躉！

趁著10月1日國慶日，不少酒家大力推廣圍餐7折，連鮑魚、片皮鴨都食到！折扣後人均只需約$100，抵！部分優惠更不只正日才可使用，甚至平足一個月！

1. 皇室1號、富臨皇宮、富臨酒家、富臨漁港（優惠期：10月1日至31日）

片皮鴨餐（供4至6位用）：金陵片皮鴨一隻、即日豐料燉湯、芝士珍寶大蝦球配伊麵底、古法草羊煲跟時蔬一份、砂鍋生炆龍躉件及杞子桂花糕

原價: $888；7 折優惠價$621（內含茶芥､花生及加一服務費）

杏汁燉白肺湯（供4至6位用）：

原價$188；7 折優惠價：$131

胡椒加拿大珍寶蟹（約1斤12兩）：

原價$368／隻；7 折優惠價：$257

南澳洲龍蝦：

原價$45／兩；7折優惠價：$31.5／兩

（圖片來源：富臨集團）

2. 陶源酒家（優惠期：10月1日至15日）

金秋饗宴（四位餐）：六頭鮑魚伴椎茸（4位）、鮮拆蟹粉扒豆苗、香煎一夜情馬友、金湯小米燴遼參（4位）、秘制樟茶趨鴨（一隻）

原價：$798；7 折優惠價 $559

太雕熟醉蟹（四隻）配古法扣羊腩煲（一份）：

原價$638；7折優惠價$448

國慶優惠 ︳ 2. 牛角粉絲勿錯過！和牛西冷、肉眼、100分鐘放題7折！

平時的牛角無論是單點或者放題皆屬於中價位，即使價錢不是最便宜，但仍然吸引很多人等位！今年國慶牛角將於9月30日至10月2日推出7折優惠，比起上次回歸更便宜，牛角迷一定不能錯過！

（圖片來源：牛角日本燒肉專門店 Hong Kong Gyu-Kaku Facebook）

1. 牛角

日本九州極上黑毛和牛西冷（原價：$362）、日本九州極上黑毛和牛肉眼（原價：$372）7折

2. 牛角Buffet

堂食惠顧「極上和牛 100 分鐘放題套餐」：海鮮盛合—國產牛西冷（2 片）、美國 SRF 安格斯和牛牛肋肉（2片）、王樣虎蝦（2 隻）、半殼扇貝（2 隻）

原價$600；7折優惠價$420

3. 牛角次男坊

外賣自取「牛角燒牛肉丼（草飼牛腹腩）（L）」可享 7 折

國慶優惠 ︳ 3. 一班人打邊爐之選！牛涮鍋120分鐘放題7折、好呷台灣火鍋7折升級湯底

長假期除了在中秋和家人團聚外，怎少得相約朋友聚舊，一大班人打邊爐最啱！國慶長假期間，無論日式、台式火鍋店都有減價，預計會很快爆滿，記得及早book枱，手快有手慢無！

1. 牛涮鍋及牛涮鍋もっと（ 優惠期：9月30日至 10月2日）

「水。すい 120 分鐘放題及涮の盛合」7折（原價：$367）

2. 温野菜（優惠期： 9月30日至 10月2日）（銅鑼灣店除外）

野菜五品盛合 7 折（原價：$62；優惠價：$43）

3. 好呷台灣火鍋（優惠期： 9月30日至 10月2日）

凡堂食惠顧任何火鍋吃到飽餐目，可享 7 折升級至鴛鴦鍋（原價$50）

4. 牛牛日式火鍋放題

惠顧午市或晚市90 分鐘宮崎牛火鍋放題套餐可享 7 折優惠

5. 泰金鍋

於晚上 5 點後惠顧澳洲和牛 火鍋放題套餐可享7折

6. 牛摩

$7 成為星聚會員，享逾$1200迎新優惠，兼送霜降和牛

（圖片來源：牛摩 Wagyu More Facebook）

國慶優惠 ︳ 4. 美心、太興等連鎖餐廳指定餐點／堂食7折！總有一間喺左近

怕人多不想等位，打算快手填肚，連鎖快餐是不錯選擇！美心、太興等都有指定套餐或堂食7折，大家可以吃完飯後回家好好享受假期！

1. 美心MX及MX分店

酸菜湯米線系列配飲品、去骨海南雞系列7折

＊大會堂MX、大學站MX、落馬洲站MX、西九高鐵站 MX 及機場 MX 除外

2. 美心 Food²

白咖喱香茅烤雞髀飯餐 、去骨海南雞餐7折

3. 太興（優惠期：10月1至2日）

堂食7折

（圖片來源：太興集團 Facebook）

4. can.teen

魚湯米線系列、招牌去骨海南雞系列午晚市7折

＊適用於海富中心、長江集團中心、太子大廈及世紀廣場店

5. 大快活（優惠期：10月1至2日）

午市及晚市粟米肉粒飯$29

6. 大家樂（優惠期：10月1至2日）

四川惹麻辣海鮮肥牛鍋 $68

7. 亞參雞飯、敏華冰廳、茶木、靠得住、錦麗、稻埕飯店、點煲、餃子駅、瓊芳冰廳

堂食7折

＊敏華冰廳優惠機場分店除外

8. 麥當勞

$11甜粟米批2件

＊金鐘海富中心、山頂廣場、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場除外

（圖片來源：McDonald’s Facebook）

9. KFC

於 KFC 櫃枱惠顧任何食品，可以$10 加配自選雞1件（家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒 雞）

＊沙田馬場、香港大球場及亞洲國際 博覽館分店除外

國慶優惠 ︳ 5. 放假chill一chill！西餐、日本餐廳晚市、全支餐酒7折

趁著10月2日是國慶補假不用上班的日子，1日當晚必定要chill一晚！不少日式及西式餐廳餐點及餐酒都有7折優惠，十分抵食！

1. LKF Concepts旗下餐廳：Aria Italian、BACI Trattoria · Bar、FUMI、Tokio Joe、Kyoto Joe、Porterhouse Seafood & Steak

於晚市時段惠顧單點菜單可享7折優惠

2. Off Town Kitchen

全支餐酒7折優惠

3. The Cityview

指定啤酒7折

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