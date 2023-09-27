樓花九成按保是撤辣先兆

近日有不少人問我政府幾時會撤辣，我話很快，大家首先要了解政府推出辣招目的，打擊炒家只是掩人耳目，最終目的是希望未有樓的市民買樓，如果買樓市民的數目符合政府要求，政府早就撤辣，但奈何政府一心向明月，市民明月照溝渠，冇樓的市民係都唔買樓。

現在樓價下跌是小事，但成交量偏低，對樓市來說是極之不正常，業主唔肯減價，想買樓的人買唔到，買家唔肯加價，想賣樓的業主又賣唔到，一個沒有成交的市場又點可以叫做樓市，所以，政府要想辦法刺激樓市，並不是叫政府減稅或者補貼買樓的人，而是撤銷十幾年前推出打壓樓市辣招。

撤辣本來易過食菜，但香港政府官員唔敢做，擔心撤辣之後樓價飆升，有一些還未買樓的人會怪責政府，老實說，政府真係好人難做，明明出招已經十幾年，要買就早已買咗，唔買就唔好阻住地球轉，但有人仍然死雞撐飯蓋話，他們現在仍然未有需要買樓，但如果政府撤辣，樓價飆升，他們以後就很難買樓，政府於是推出9成樓花按揭，給予未買樓的人最後機會，可以說是撤辣先兆。

有老友話我想當然而已，政府是不會撤辣，我話咁就大件事，在購買力不足之下，政府仍然唔撤辣，樓價一定會繼續下跌，那些用9成按保買樓的人，恐怕未收樓已經輸哂10％首期，甚至變成負資產者，政府幫他們變成害了他們，我相信政府的初心不是這樣，如果唔撤辣，就乜都唔好攪，無謂以後被今日買樓的人鬧到失魂，雖然有很多人不認為政府會撤辣，但我始終覺得今次九成樓花按保是撤辣先兆。