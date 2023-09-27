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27/09/2023

港產獨角獸Klook捱過黑暗期！將顧慮轉化成動力，放權地區總經理發揮所長，利業務發展

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旅遊體驗平台Klook聯合創始人兼營運總裁王志豪（Eric，右一）直言，幸與另一聯合創始人兼行政總裁林照圍（Ethan，左二）的性格互補，在制定市場對策時，平衡了樂觀和顧慮態度。（殷凱怡攝）

 

　　早前為應對疫情，多地實施入境限制，令全球旅遊業陷入寒冬。旅遊體驗平台Klook聯合創始人兼營運總裁（COO）王志豪（Eric），憑藉與其拍檔林照圍（Ethan），即Klook另一聯合創始人兼行政總裁的互補性格，以樂觀且謹慎的態度，帶領團隊面對各種不確定情況。

 

　　他強調，各國或城市旅遊業市況及文化不同，放權讓該區的總經理以各自的風格管理所屬地區，不但更為「貼地」，主導權也能使其對工作具備滿足感。

 

　　旅遊體驗平台Klook為旅客提供各種旅行預訂及購買服務，包括機票、酒店、景點門票、一日遊、當地交通、必吃美食及當地獨特體驗。雖然疫情退卻，各地區業務復常，當中以香港市場增長亦漸有起色。但Eric回想過去，疫情期間各地的防疫措施，使旅客外遊次數急跌，也令Klook進入了「黑暗時期」。

 

走過艱辛寒冬 港市場見起色

 

　　面對疫情對旅遊業帶來的衝擊及各種不穩定因素，他坦言：「我是一個較為顧慮型的人，反而Ethan較樂觀，能為（團隊）帶來正面的態度和幹勁。」與此同時，他也會將其顧慮轉化成動力，「有千餘人需要我們去support（支持），如何減少解僱員工成為了我們尋找市場新商機的動力。」

 

　　順利走過艱辛的旅遊寒冬，更在疫情期間重點加強了各地區的旅遊體驗服務發展，又是否能讓Eric在應對日後的營商挑戰時，多點信心、少點顧慮？

 

　　他回應，倘只有顧慮而不敢向前走，只會令公司停滯不前；若過於樂觀，凡事先做了再算，也可能因沒有深思熟慮而失敗。他強調兩者的平衡極為重要，「我們也是一直在學習，幸運的是，我有Ethan一起去平衡兩者。」

 

　　Klook創立自今已有9個年頭，更早在2018年成為港產獨角獸企業。Eric坦言，因首次創業，故營商及管理經驗不夠豐富。「我們所採用的管理模式更偏向partnership（合夥人關係）；會按每個市場和業務範疇，找相關市場和範疇的專才去營運。在我們的支持下，讓其可以在平台上發揮所長。」

 

著重數據 配合理性思維解難

 

　　他續指，每個市場均有一個地區總經理，「他們就是老闆，且對於其所屬地區及範疇有深入的了解；只要信任且放權讓他們以各自方式管理即可。」

 

　　然而，一間企業有太多「老闆」，在制定決策時難免會有意見分歧。Eric亦表示，地區總經理更為重視其所屬地區的發展，加上未必能接觸到所有市場，有時未能兼顧大局。對此，他及其團隊更著重數據的支持，以及地區總經理所展現的理性思維。「當有數據和理性思維，我們見到的是，約有7成的分歧是可以解決的。」

 

Klook聯合創始人兼營運總裁王志豪發現，近年港人旅遊會先構想行程，才預定酒店。（資料圖片）

 

 

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