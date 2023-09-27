日韓選邊站，代價知多少？

本欄前文就中國在東北亞面對的新一輪核威脅升級問題，羅列了以下要點：

一、由於朝鮮半島接近中國京畿門戶，過去20年朝核危機的惡化向來非北京所樂見，但隨美國對日韓擴軍開綠燈，及朝俄可能在航太技術加緊合作，使得中國目前成為區內唯一仍明確主張半島無核化的國家；

二、即使是在當前嚴峻局勢下，包括韓國在內的一些周邊國家仍沉迷於將陣營對抗升級，以求火中取栗，並把中國視為平衡「朝俄」與「美日韓」對抗關係的棋子，反映這些國家未能正確認識以中國今日之體量，對東北亞格局可以造成的深遠影響。

三、中國有必要令區內任何一個國家，皆正視其戰略安全及利益關切，並著手推進地區和平秩序重建，避免半島生戰生亂。

中日凍僵韓總理訪華

韓國總理韓德洙抵達杭州（美聯社）

就在朝俄兩國元首在俄羅斯遠東舉行了「普金會」後，由總理韓德洙率領的韓國高層級代表團，也趕來杭州亞運開幕式觀禮。按照韓國官員對韓媒的說法，中方高度重視了韓德洙的到訪。韓國總統府及外交部官員表示，習近平不僅在會晤中重申「中方一貫支持半島和南北雙方推進和解合作」，「願繼續為維護半島和平穩定做出不懈努力」，而且還「率先」提到，將認真考慮訪韓事宜。

根據這套說法，韓國公眾無疑會產生一種印象，即在改善中韓關係，並實現中國領導人訪問韓國的問題上，北京比首爾更急。這顯然是一種錯誤認知，反映尹錫悅政府恐怕仍未清醒認識到與北京改善關係的迫切性，因而沒有展示出應有的誠意。

習近平對韓國總理的發言，確實進一步明確了北京對朝鮮半島局勢發展的立場，但這種立場並不是為了服務「世界中樞國」總統的裹子和面子，而是出於調整東北亞的國際秩序「規範失調」的需要。

事實上，包括翻譯時間在內，習近平接見韓國代表團的時間前後只有26分鐘，且有關訪韓的表態，也只是回應韓國現政府早就發出的正式邀請。尹錫悅出任總統後，就一直表達邀請習近平主席訪韓的願望。今年4月24日，新任駐華大使鄭在浩在北京人民大會堂習近平遞交國書時，亦正式轉達了尹錫悅「期待習主席年內訪韓促進高層交流」。

時隔5個月，尹錫悅政府派出總理級別代表團前來杭州，而北京卻仍在「認真考慮」有關邀請，究竟是誰更急？杭州亞運揭幕之前，中日關係已因「核透明水排海」等一系列操作而鬧僵，日方任何級別的訪華事宜都被擱置。

相較於日本，尹錫悅除了早前在口頭上指台海是「國際問題」而引發北京不滿之外，目前其矛盾主方向仍是三八線以北，以及對北約售武而引發的韓俄關係緊張。換言之，相較於日本在各個國際場合高呼「應對中國」，韓國現政府表現得相對克制，亦因此換取到了北京的相對禮遇。

北京對友好國家安全關顧升級

習近平在北京迎接馬杜羅（美聯社）

若換了真正對華友好的國家，北京的招待又怎會是這般「點到即止」？相較於韓國總理在杭州獲得的26分鐘，圍繞著亞運召開的這段時間，習近平對友好國家的外交活動其實熱鬧得像中秋燈會。最引人注目的兩場，是分兩個階段，在兩個地點舉行：

第一階段是作為金磚峰會的承先啟後，在北京迎接了委內瑞拉總統馬杜羅，凸顯中國對全球第三世界國家的重視，同時也預示著金磚油氣俱樂部未來擴員的方向；第二階段是在亞運盛會所在地杭州，迎接了敘利亞總統阿薩德，凸顯亞洲事務應由亞洲國家自主解決。

這兩場外交活動展示出的最突出看點，就是中國對友好國家的「安全關顧」明顯升高了。委內瑞拉和敘利亞都擁有豐富石油資源，且都受到美國制裁。委內瑞拉地處中美洲，被美國視為傳統勢力範圍；而敘利亞自2011年在境外力量介入下引發內戰，總統阿薩德差一點就落得卡達菲的下場，東部的石油產區當前仍被美軍控制。

這兩個國家都是美國主導的國際秩序下的「綠林國家」，中國邀請它們的元首來華訪問，拓展一帶一路貿易路線，展開能源與技術互換與合作，就免不了觸碰美國神經。這一次為了確保阿薩德總統伉麗出行安全，北京派出了國航專機負責接送。當兩人步上紅地氈時，他們身後專機印著的五星紅旗，就象徵了中國的安全保障。

正如本欄早前指出，中國既已走到了足以撬動國際舊秩序這一步，就有必要釐清新安全形勢下一些對外政策的灰色區域，提升中國在海外利益，甚至是友好國家的安全系數。馬杜羅和阿薩德的到訪，反映這種改變可能比預期更快到來。日韓這兩個「搬不走的近鄰」，該從這種改變中得到何種啟示？

中韓關係倒退將影響30年？

中國安排專機接送阿薩德伉儷（美聯社）

如果馬杜羅和阿薩德的到訪，意味著北京的對外政策正進一步走向「實處」，對東北亞局勢就更不會是例外。中國官方媒體對習近平接見韓德洙的報道，就與韓國版本呈現出截然不同的內涵。

據報道，習近平指出：「今年是中韓關係邁入第二個30年的開局之年，中韓關係走穩走實，符合兩國和兩國人民共同利益，對促進地區和平和發展也是利好。中方願同韓方一道努力，推動中韓戰略合作夥伴關係與時俱進、不斷發展。」

中日韓就重啟三國首腦峰會，在首爾舉行高層磋商（美聯社）

杭州盛會，北京給日本坐了冷板櫈，但習近平仍接見了韓國總理，更表示會認真考慮訪韓。根據上述報道，中方正在認真考慮的問題，當然就是要看韓國對華關係是否「走穩走實」，並促進地區和平和發展。如果做到這一點，則中國對韓國深化戰略合作夥伴的大門仍然可以打開。但若背道而馳，雖然尹錫悅只會在位5年，但他對兩國關係造成的倒退，可能影響未來30年。

日韓對華關係遲遲不能「走穩走實」，一來是因為自持有美國支持；二來是因為兩國仍然一廂情願希望中國永遠停留在只能提供廉價高質勞工，和龐大消費市場的「昔日好時光」；三是日韓兩國自身在經濟前景和安全問題上都存在高度不確定性，病急則易亂投醫。

隨著中日韓在首爾舉行高層級接觸，原則上同意在合適的時機召開三國首腦峰會，溝通的大門仍未完全關上。一方面，日韓必須要正視，他們目前獲得的軍事與政治擴張空間，是美國在東北亞，以至整個第一島鏈實力消退的結果。如果處理失當導致地緣衝突升級，兩國皆有可能被長時間孤立在亞洲大陸的海角天涯。

與此同時，中國的一帶一路經貿路線進入大中東，南下接通非洲，日韓皆可能錯失「各取其份」的先機。小民求三餐，大國謀形勢，這場百年變局的得失，將遠超一時半刻的貿易逆差或晶片銷量。另一方面，日韓能在百年變局之下獲得何種可持續發展及安全保障，也是北京必須反覆思考並耐心說明的重要問題。